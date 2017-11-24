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17:31 (мск), источник: ТАСС

Российская скелетонистка Потылицына намерена доказать свою невиновность

ТАСС, 24 ноября. Российская скелетонистка Ольга Потылицына, отстраненная от участия в соревнованиях, намерена бороться до конца, чтобы доказать свою невиновность. Слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации бобслея России.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в пятницу временно отстранила от соревнований Александра Третьякова, Елену Никитину, Потылицыну и Марию Орлову на основании решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда.

В среду Третьяков и Никитина решением комиссии МОК были лишены золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил, спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх. Кроме того, аннулированы результаты Олимпиады в Сочи Орловой и Потылицыной, они также лишены права выступать на Олимпийских играх. В Сочи Потылицына заняла пятое место, Орлова — шестое.

«Скелетон — это вид спорта, где не нужен допинг, за всю историю мирового скелетона не было ни одного допинг-скандала, — напомнила Потылицина. — Я люблю скелетон и не жалуюсь на свою жизнь, меня просто раздирает изнутри несправедливость, недоказанность нашей вины, тот факт, что ломают мою жизнь, позорят на весь мир, отнимают мою любимую работу. Я буду бороться до конца, я сделаю все, чтобы доказать мою невиновность».

«На пути к Олимпиаде в Сочи я прошла сотню допинг-тестов, и ни один не вызвал подозрений. На Олимпийских играх в первой попытке я грубо ошиблась на разгоне, потеряв на ровном месте почти полсекунды, — добавила она. — По сумме четырех попыток я проиграла бронзовому призеру всего одну десятую секунды, тогда я думала, что это главная трагедия всей моей жизни, собрала вещи и в слезах укатила домой в Красноярск, но сейчас у меня отняли даже это. Не так больно ошибаться и проигрывать, как расплачиваться за то, чего ты не совершал».

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