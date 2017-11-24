Федерация санного спорта России заявила о поддержке отстраненных скелетонистов

Источник: РИА "Новости"

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в пятницу временно отстранила от соревнований российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову на основании решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. При этом IBSF не получила мотивировочной части вердикта МОК. Международная федерация лыжного спорта (FIS) в аналогичном случае не отстранила шесть российских лыжников из-за недостатка доказательств их вины и сообщила, что ждет мотивировки комиссии Освальда.

«Решения, принимаемые день за днем, меня просто шокируют, я считаю их необоснованными и недоказанными. Несправедливо забирать у ребят медали, у выдающихся спортсменов, которые сражались и отстаивали честь страны, не жалея себя, — подчеркнула Гарт. — Мы очень переживаем за них и хотим пожелать им выдержки в это сложное время. Мы рядом и, надеюсь, что справедливость все-таки восторжествует, мы докажем, что никакого допинга не было, медали завоеваны заслуженно и все вернется на свои места».

МОК после публикации первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о создании двух комиссий. Одна из них под руководством Самуэля Шмида изучает обвинения Макларена в наличии институциональной системы применения допинга в российском спорте и вовлечении в нее сотрудников Минспорта РФ и ФСБ. Комиссия МОК под руководством Освальда получила полномочия по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014, после завершения которой начала проводить слушания по делам подозреваемых спортсменов.