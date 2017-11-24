«Плакала от счастья, когда россиян отстранили»

Источник: Газета.Ру

«Я моделировал эту ситуацию в своей голове и думал, что такой радости у меня не будет. Но я рад. Посреди ночи у меня зазвонил телефон, и все стало ясно. Я пошел в комнату к отцу и обнял его. Конечно, лучше испытать эти эмоции на Олимпиаде. Но лучше поздно, чем никогда», — рассказал delfi.lv латвийский скелетонист Мартиньш Дукурс.

Напомним, что Матиньш Дукурс занял в Сочи второе место в соревнованиях скелетонистов, проиграв Александру Третьякову, но после решения о дисквалификации россиянина получит золотую награду.

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Прокомментировал ситуацию и отец латвийского спортсмена Дайнис Дукурс, являющийся также главным тренером сборной страны по скелетону.

«Правда восторжествовала, потому что сломана система поддержки и контроля допинга в одном государстве, действовавшая несколько лет. Нашлись, наконец, смельчаки и достаточно много доказательств, чтобы пойти против этой системы, — приводит слова Дукурса-старшего агентство LETA.

— Эмоции не такие, как могли бы быть около четырех лет назад в Сочи… Тогда мы были готовы на очень высоком уровне, целеустремленно готовились к Олимпиаде, которую у нас частично украли.

Уже после Олимпиады, анализируя результаты, мне был понятно, что хозяева обманывали. За год до стартов в Сочи время разгона у Мартинса и Третьякова было одинаковым, а на самих Играх россиянин уже был быстрее на 0,12 секунды.

Это слишком большая разница, чтобы можно было столь быстро спрогрессировать без дополнительных средств. Думаю, что в этот раз, как и перед летней Олимпиадой-2016 в Рио, МОК переложит решение на международные федерации.

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На мой взгляд, лыжная, биатлонная и еще какая-либо федерация, не допустит российских спортсменов, но только не Федерация бобслея и скелетона.

Всем давно известно, что Федерация бобслея и скелетона плотно зависит от финансирования из России, от денег «Газпрома». В нашем виде спорта многие давно иронизируют по поводу президента федерации Иво Ферриани и его связи с Россией.

Не остался в стороне от события и президент Федерации бобслея и скелетона Латвии Зинтис Экманис.

«Мы это ожидали. Тем, кто хоть что-то понимает в спорте, и так было понятно, что Мартиньш Дукурс и латвийские бобслеисты — чемпионы Сочи-2014. Сейчас это просто официально подтвердили. Правда победила ложь. Это самая главная победа.

Я знаю, что Зубков использовал соль, чтобы скрыть следы допинга. У нормального человека столько соли не может быть.

Эмоционально отреагировала на дисквалификацию российской скелетонистки Елены Никитиной американка Кэти Юлендер, которая теперь получит бронзовую медаль Олимпиады в Сочи.

«Когда я услышала новость, то ничего не могла понять. Я наполовину спала. Я сказала тренеру: «Это сон? Или правда?» А затем нахлынули эмоции, — рассказала Юлендер ESPN, как получила информацию от своего тренера Таффи Латура в 6 утра.

— Мое сердце разбито, но в то же время знаете, что я чувствую? Иногда хороший человек побеждает. Я плакала 8 миллионов раз. Я пробегала все утро, не понимала, что происходит. Я бы хотела, чтобы Стив Холкомб был здесь. Он был бы счастлив. Он бы ворвался в мою комнату и разбудил меня. Мне его не хватает.

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Сейчас мне нелегко видеть, что Никитина продолжает соревноваться. Но я постараюсь сосредоточиться на том, во что верю, и буду наслаждаться сезоном.

Я сконцентрируюсь на своей искренности и чести. Я получила заряд энергии, я здорова и знаю, что могу сделать это. Камень упал с моих плеч. Теперь я хочу подняться на пьедестал почета и прочувствовать момент, который упустила, — цитирует Юлендер ESPN.

Как стало известно 24 ноября, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила российских скелетонистов и скелетонисток, попавших под санкции Международного олимпийского комитета.

Напомним, что 22 ноября МОК на основании работы комиссии Дениса Освальда пожизненно отстранил от участия в Играх четырех российских скелетонистов — Ольгу Потылицыну, Александра Третьякова, Елену Никитину и Марию Орлову. Результаты спортсменов с Олимпиады в Сочи аннулированы, Третьяков лишен золотой медали, а Никитина — бронзовой.