Американская скелетонистка заплакала от счастья после отстранения россиянки

Источник: AP 2017

«Я не могла поверить в случившееся. Я только проснулась и сказала тренеру: “Это сон? Или правда?”» — рассказала спортсменка.

Читайте также IBSF временно отстранила от соревнований четырех российских скелетонистов

Американка заявила, что получить медаль спустя почти четыре года после ОИ — это тяжело. «Мое сердце разбито, но в то же время я чувствую, что иногда хорошие парни побеждают. Я плакала восемь миллионов раз», — отметила скелетонистка.

«Мне нелегко видеть, что Никитина продолжает соревноваться. Но я сконцентрируюсь на своей честности. Теперь я хочу подняться на пьедестал почета и прочувствовать момент, который упустила», — добавила Юлендер.