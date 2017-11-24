Американская скелетонистка заплакала от счастья после отстранения россиянки

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Британская скелетонистка об отстранении россиян: мы счастливы
Чем опасны йогурты
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Депутат отреагировала на возможный запрет «Сватов» на Украине
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь0
Локомотив0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Зенит-20
Спартак-21
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Р
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Динамо М
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Авангард
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23:59
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.11
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
СМИ США о СР-10: Самолет, который сделает ВКС РФ смертоносными
СМИ: фанаты сорвали концерт Ваенги в городе Орел
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Полузащитник «Локомотива» включён в команду недели Лиги Европы
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Глюк’oZa удивила поклонников новой прической (фото)
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
14:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Американская скелетонистка заплакала от счастья после отстранения россиянки

Американская скелетонистка Кэти Юлендер, которая получит бронзу Олимпийских игр 2014 года в Сочи вместо дисквалифицированной россиянки Елены Никитиной, поделилась своими эмоциями. Об этом сообщает ESPN.

Источник: AP 2017

«Я не могла поверить в случившееся. Я только проснулась и сказала тренеру: “Это сон? Или правда?”» — рассказала спортсменка.

Читайте также
IBSF временно отстранила от соревнований четырех российских скелетонистов

Американка заявила, что получить медаль спустя почти четыре года после ОИ — это тяжело. «Мое сердце разбито, но в то же время я чувствую, что иногда хорошие парни побеждают. Я плакала восемь миллионов раз», — отметила скелетонистка.

«Мне нелегко видеть, что Никитина продолжает соревноваться. Но я сконцентрируюсь на своей честности. Теперь я хочу подняться на пьедестал почета и прочувствовать момент, который упустила», — добавила Юлендер.

22 ноября Международный олимпийский комитет лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медалей ОИ в Сочи. В результате этого Россия опустилась на второе место по общему количеству наград на Играх-2014.

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы
Шипулину нужна поддержка. Кто ещё в команде может взять медаль
Полузащитник «Локомотива» включён в команду недели Лиги Европы
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Тренеры женской сборной РФ по волейболу отправлены в отставку
Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»
Нападающий «Спартака»: В России взятка — это нормально
Новости
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь