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11:29 (мск), источник: ТАСС

Сборная РФ не будет сниматься с этапа в Канаде, Третьяков и Никитина останутся с командой

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по бобслею и скелетону примет участие в стартующем в пятницу этапе Кубка мира в канадском Уистлере, несмотря на отстранение ведущих скелетонистов Елены Никитиной и Александра Третьякова. Как сообщил ТАСС личный тренер Никитиной Денис Алимов, его подопечная вместе с Третьяковым останутся с командой до конца этапа.

Источник: РИА "Новости"

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в пятницу временно отстранила от соревнований Третьякова, Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову на основании решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. Лидер общего зачета Кубка мира Никитина и Третьяков, занимающий пока четвертое место, за день до старта этапа КМ в Уистлере лишились возможности на нем выступить.

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«Сейчас у нас прошло собрание, — сообщил Алимов. — Мы остаемся в Канаде и будем стартовать на этапе Кубка мира. Лена с Сашей не будут раньше времени уезжать из Канады. Они останутся с командой до конца, а потом все вместе полетим в Германию, где пройдет следующий этап Кубка мира».

«Очень обидно, что Лену лишили права выступать тогда, когда она стала лидером в общем зачете, — продолжил тренер. — Пропуск даже одного этапа в последующем будет очень тяжело компенсировать успешными выступлениями на других стартах. Но мы сейчас об этом особо и не думаем. Главное, чтобы ее и остальных допустили, а все остальные вопросы решаемы».

Алимов отметил, что сейчас Федерация бобслея России делает все возможное, чтобы поскорей вернуть спортсменам право выступать на международных стартах.

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