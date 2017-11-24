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08:49 (мск), источник: ТАСС

Федерация бобслея России потребует от IBSF выслушать отстраненных скелетонистов

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея России в пятницу отправит в Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) письмо с требованием о срочном созыве специальной комиссии, на собрании которой будут вновь выслушаны отстраненные российские скелетонисты. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от соревнований российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову на основании решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. Ранее Третьяков и Никитина решением комиссии МОК были лишены золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил, спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх. Кроме того, аннулированы результаты Игр в Сочи Орловой и Потылицыной, они также лишены права выступать на Олимпийских играх.

«Меня очень удивила та поспешность, с которой международная федерация приняла решение отстранить наших спортсменов, — признался Зубков. — Мы сегодня же отправим письмо туда с требованием, чтобы они собрали комиссию и заслушали опять наших спортсменов. Все так, как было уже в прошлом сезоне, когда в конце декабря нас уже отстраняли на некоторое время».

Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова в начале 2017 года были вынуждены пропустить один из этапов Кубка мира из-за временного отстранения, наложенного на них Международной федерацией бобслея и скелетона после публикации второй части доклада комиссии Ричарда Макларена. Однако затем все санкции были сняты из-за отсутствия доказательств вины спортсменов.

«На сегодняшний день никаких доказательств вины нет, поэтому наши спортсмены должны быть допущены до участия в международных стартах, — считает Зубков. — Мы надеемся, что IBSF поступит так, как это было в прошлом сезоне, когда после слушаний со всех наших атлетов было снято отстранение».

«Сразу после этапа Кубка мира [в канадском Уистлере] я вылечу в Москву, где встречусь с нашими спортивными руководителями. А потом сразу же отправлюсь в IBSF, где мы будем добиваться быстрейшего возвращения спортсменов. Сделаем все, чтобы вернуть наших спортсменов к следующему этапу Кубка мира, который пройдет в Винтерберге (8 декабря — прим. ТАСС)», — подытожил Зубков.

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