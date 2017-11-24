Федерация бобслея России потребует от IBSF выслушать отстраненных скелетонистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от соревнований российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову на основании решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. Ранее Третьяков и Никитина решением комиссии МОК были лишены золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил, спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх. Кроме того, аннулированы результаты Игр в Сочи Орловой и Потылицыной, они также лишены права выступать на Олимпийских играх.

«Меня очень удивила та поспешность, с которой международная федерация приняла решение отстранить наших спортсменов, — признался Зубков. — Мы сегодня же отправим письмо туда с требованием, чтобы они собрали комиссию и заслушали опять наших спортсменов. Все так, как было уже в прошлом сезоне, когда в конце декабря нас уже отстраняли на некоторое время».

Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова в начале 2017 года были вынуждены пропустить один из этапов Кубка мира из-за временного отстранения, наложенного на них Международной федерацией бобслея и скелетона после публикации второй части доклада комиссии Ричарда Макларена. Однако затем все санкции были сняты из-за отсутствия доказательств вины спортсменов.

«На сегодняшний день никаких доказательств вины нет, поэтому наши спортсмены должны быть допущены до участия в международных стартах, — считает Зубков. — Мы надеемся, что IBSF поступит так, как это было в прошлом сезоне, когда после слушаний со всех наших атлетов было снято отстранение».