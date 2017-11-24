Федерация бобслея России после отстранения скелетонистов обратится за помощью к адвокатам

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Клоги способны «убить» ваши ноги
За критику действующей власти россиянину грозит 5 лет тюрьмы
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-2
Спартак-2
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Р
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Динамо М
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Северсталь
Футбол. Еврокубки
23.11
Маккаби Тель-Авив0
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
23.11
Скендербеу3
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
23.11
Партизан2
Янг Бойз1
Футбол. Еврокубки
23.11
Брага3
Хоффенхайм1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лудогорец1
Истанбул ББ2
Футбол. Еврокубки
23.11
Милан5
Аустрия В1
Футбол. Еврокубки
23.11
АЕК2
Риека2
Футбол. Еврокубки
23.11
Эвертон1
Аталанта5
Футбол. Еврокубки
23.11
Лион4
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
23.11
Шериф1
Злин0
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Авангард
Футбол. Еврокубки
23.11
Локомотив М2
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лугано1
Хапоэль Беэр-Шева0
Футбол. Еврокубки
23.11
Виктория Пл2
Стяуа0
Футбол. Еврокубки
23.11
БАТЭ0
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
23.11
Кельн1
Арсенал0
Футбол. Еврокубки
23.11
Коньяспор1
Марсель1
Футбол. Еврокубки
23.11
Зальцбург3
Витория Гимарайнш0
Футбол. Еврокубки
23.11
Эстерсунд2
Заря Лг0
Футбол. Еврокубки
23.11
Атлетик3
Герта2
Футбол. Еврокубки
23.11
Ницца3
Зюлте-Варегем1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лацио1
Витесс1
Футбол. Еврокубки
23.11
Зенит2
Вардар1
Футбол. Еврокубки
23.11
Русенборг0
Реал Сосьедад1
Хоккей. КХЛ
23.11
ХК Динамо2
Югра0
Футбол. Еврокубки
23.11
Астана2
Вильярреал3
Все события
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Кем оказалась жительница Воронежа, выигравшая 506 млн рублей
«Узнав, что я из Москвы, продавец меня обнял»
«Локомотив» победил «Копенгаген» в домашнем матче Лиги Европы
Кубок мира стартует с участием сильнейших российских лыжников
Валерия пришла в театр в ярко-красных брюках с лампасами
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
08:39 (мск), источник: ТАСС

Федерация бобслея России после отстранения скелетонистов обратится за помощью к адвокатам

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Федерация бобслея России не согласна с решением Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранить от участия в международных стартах четырех российских скелетонистов и обратится за помощью к адвокатам, защищавшим этих спортсменов во время слушаний в дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что IBSF временно отстранила от соревнований российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову на основании решения комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Третьяков 10 ноября занял третье место на первом этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. 19 ноября Никитина победила на втором этапе Кубка мира в Парк-Сити (США). Очередной этап Кубка мира по скелетону пройдет в канадском Уистлере 25—26 ноября.

«Сегодня будем разговаривать с адвокатами, которые защищали наши права во время слушаний в МОК, и принимать решения о своих дальнейших действиях», — заметил Чабан.

«Мы узнали об этом решении сразу после заключительного тренировочного заезда непосредственно перед жеребьевкой самого этапа Кубка мира на совещании всех капитанов команд, — продолжил собеседник ТАСС. — Нам объявили, что Третьяков и Никитина не будут участвовать в этом этапе Кубка мира. Сами эти спортсмены очень расстроены, потому что им не дали возможность выступить и вынесли столь поспешно это суровое решение. После этого этапа у нас будет двухнедельный перерыв, когда можно все подобные вопросы решить без особой спешки, а так приняли решение накануне старта, а мы ничего не успеем сделать».

В среду Третьяков и Никитина решением комиссии МОК были лишены золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил, спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх. Кроме того, аннулированы результаты Игр в Сочи Орловой и Потылицыной, они также лишены права выступать на Олимпийских играх. В Сочи Потылицына заняла пятое место, Орлова — шестое.

В ноябре МОК пожизненно отстранил лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи. Однако Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) в четверг сообщила, что не будет принимать дополнительных решений о санкциях по спортсменам из-за отсутствия мотивировочной части от МОК.

 ЦСКА победил, Акинфеев отстоял "на ноль", но шансы на выход не выросли
Тренер ЦСКА прокомментировал антирекорд Акинфеева
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти
Четыре скелетониста из РФ временно отстранены от соревнований
Футболист «Локомотива» претендует на звание игрока недели в ЛЕ
Кубок мира стартует с участием сильнейших российских лыжников
Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»
«Формула-1» закрывает сезон в Абу-Даби
«Шериф» сместил «Локомотив» с первого места в группе Лиги Европы
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь