Федерация бобслея России после отстранения скелетонистов обратится за помощью к адвокатам

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что IBSF временно отстранила от соревнований российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову на основании решения комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Третьяков 10 ноября занял третье место на первом этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. 19 ноября Никитина победила на втором этапе Кубка мира в Парк-Сити (США). Очередной этап Кубка мира по скелетону пройдет в канадском Уистлере 25—26 ноября .

«Сегодня будем разговаривать с адвокатами, которые защищали наши права во время слушаний в МОК, и принимать решения о своих дальнейших действиях», — заметил Чабан.

«Мы узнали об этом решении сразу после заключительного тренировочного заезда непосредственно перед жеребьевкой самого этапа Кубка мира на совещании всех капитанов команд, — продолжил собеседник ТАСС. — Нам объявили, что Третьяков и Никитина не будут участвовать в этом этапе Кубка мира. Сами эти спортсмены очень расстроены, потому что им не дали возможность выступить и вынесли столь поспешно это суровое решение. После этого этапа у нас будет двухнедельный перерыв, когда можно все подобные вопросы решить без особой спешки, а так приняли решение накануне старта, а мы ничего не успеем сделать».

В среду Третьяков и Никитина решением комиссии МОК были лишены золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил, спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх. Кроме того, аннулированы результаты Игр в Сочи Орловой и Потылицыной, они также лишены права выступать на Олимпийских играх. В Сочи Потылицына заняла пятое место, Орлова — шестое.