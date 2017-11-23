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20:04 (мск), источник: ТАСС

Скелетонисты РФ, отстраненные от ОИ, будут выходить на старты до решения IBSF

ТАСС, 23 ноября. Российские скелетонисты Елена Никитина, Александр Третьяков, Мария Орлова, Ольга Потылицина, пожизненно отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх, намерены принимать участие в международных стартах до решения Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) об отстранении от соревнований под ее эгидой. Об этом говорится в заявлении спортсменов, предоставленным ТАСС Федерацией бобслея России.

Ранее члены сборной России по скелетону Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова, выступавшие на Играх-2014, по решению МОК были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно лишились права выступать на Олимпийских играх. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) заявила, что предпримет необходимые шаги в связи с решением МОК.

«За эти дни мы услышали о себе многое, нам советовали не выходить на старт, пока все не утрясется, — говорится в заявлении спортсменов. — Люди, которые были нашими товарищами и добрыми конкурентами, стали врагами — они открыто злорадствуют и делят медали, которых они не завоевали, потому что были слабее, но начали все это господа в дорогих костюмах и галстуках, которые корысть и ложь выдают за борьбу за чистых спортсменов. Мы сейчас вряд ли сможем объяснить то, что творится у нас в душе. Спасибо тем, кто поддержал нас, вас было гораздо больше, разрешите, мы ответим тем, что умеем делать честно и лучше всего, — мы будем выходить на старт и бороться до конца, пока у нас не отобрали такую возможность».

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