Скелетонисты РФ, отстраненные от ОИ, будут выходить на старты до решения IBSF
ТАСС, 23 ноября. Российские скелетонисты Елена Никитина, Александр Третьяков, Мария Орлова, Ольга Потылицина, пожизненно отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх, намерены принимать участие в международных стартах до решения Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) об отстранении от соревнований под ее эгидой. Об этом говорится в заявлении спортсменов, предоставленным ТАСС Федерацией бобслея России.