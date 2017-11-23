Скелетонисты РФ, отстраненные от ОИ, будут выходить на старты до решения IBSF

«За эти дни мы услышали о себе многое, нам советовали не выходить на старт, пока все не утрясется, — говорится в заявлении спортсменов. — Люди, которые были нашими товарищами и добрыми конкурентами, стали врагами — они открыто злорадствуют и делят медали, которых они не завоевали, потому что были слабее, но начали все это господа в дорогих костюмах и галстуках, которые корысть и ложь выдают за борьбу за чистых спортсменов. Мы сейчас вряд ли сможем объяснить то, что творится у нас в душе. Спасибо тем, кто поддержал нас, вас было гораздо больше, разрешите, мы ответим тем, что умеем делать честно и лучше всего, — мы будем выходить на старт и бороться до конца, пока у нас не отобрали такую возможность».