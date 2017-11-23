Комиссия МОК рассматривает дела еще двух российских бобслеистов — Касьянова и Хузина

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом разбирательства.

На Олимпиаде 2014 года в Сочи экипаж Касьянова занял четвертые места в четверках (с Хузиным, Алексеем Пушкаревым и Максимом Белугиным) и двойках (с Белугиным).

В среду МОК признал скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну, Марию Орлову виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, спортсмены отстранены от участия во всех Олимпиадах в будущем. Ранее аналогичное решение МОК принял в отношении российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.

МОК в июле 2016 года создал две комиссии, которые занимаются изучением данных расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Комиссия Освальда занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи, комиссия во главе с Самуэлем Шмидом изучает вопрос причастности сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.