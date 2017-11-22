Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Скелетонистка Никитина ответила на лишение бронзы ОИ-2014 цитатой из фильма «Брат-2»
МОСКВА, 22 ноя —
МОСКВА, 22 ноя —
МОК в среду пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх российских скелетонистов Никитину, Александра Третьякова, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну. Их результаты с Игр в Сочи аннулированы, Третьяков лишен золотой медали, Никитина — бронзовой.
Никитина опубликовала в своем Instagram эпизод из концовки фильма, когда герой Сергея