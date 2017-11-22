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23:25 (мск), источник: Р-Спорт

Скелетонистка Никитина ответила на лишение бронзы ОИ-2014 цитатой из фильма «Брат-2»

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Скелетонистка Елена Никитина, отстраненная от Олимпийских игр и лишенная бронзовой медали Игр-2014 в Сочи, ответила на вердикт комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда цитатой из фильма Алексея Балабанова «Брат-2».

Источник: РИА "Новости"

МОК в среду пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх российских скелетонистов Никитину, Александра Третьякова, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну. Их результаты с Игр в Сочи аннулированы, Третьяков лишен золотой медали, Никитина — бронзовой.

Никитина опубликовала в своем Instagram эпизод из концовки фильма, когда герой Сергея Бодрова-младшего Данила Багров пришел к американскому мафиози за деньгами хоккеиста Дмитрия Громова.

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