IBSF не оставит без внимания решение МОК по российским скелетонистам

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду МОК лишил россиян Александра Третьякова и Елену Никитину золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил, спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх. Также были аннулированы результаты Игр в Сочи, показанные скелетонистками Марией Орловой и Ольгой Потылицыной, они также лишены права выступать на Олимпийских играх. В Сочи Орлова заняла шестое место, Потылицына — пятое.

«IBSF получила решение, принятое комиссией МОК под руководством Дениса Освальда в отношении четырех российских спортсменов, — говорится в сообщении. — Следуя этому решению, IBSF предпримет необходимые шаги в соответствии с правилами организации».

Сообщается, что дополнительная информация по этому вопросу появится в течение нескольких дней.