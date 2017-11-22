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21:11 (мск), источник: ТАСС

IBSF не оставит без внимания решение МОК по российским скелетонистам

ТАСС, 22 ноября. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) предпримет необходимые шаги после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации российских скелетонистов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду МОК лишил россиян Александра Третьякова и Елену Никитину золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил, спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх. Также были аннулированы результаты Игр в Сочи, показанные скелетонистками Марией Орловой и Ольгой Потылицыной, они также лишены права выступать на Олимпийских играх. В Сочи Орлова заняла шестое место, Потылицына — пятое.

«IBSF получила решение, принятое комиссией МОК под руководством Дениса Освальда в отношении четырех российских спортсменов, — говорится в сообщении. — Следуя этому решению, IBSF предпримет необходимые шаги в соответствии с правилами организации».

Сообщается, что дополнительная информация по этому вопросу появится в течение нескольких дней.

Ранее МОК уже аннулировал результаты на Олимпиаде в Сочи шести российских лыжников, среди которых олимпийский чемпион в гонке на 50 км Александр Легков и трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи Максим Вылегжанин.

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