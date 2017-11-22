Третьяков пишем, остальные — в уме? Россию лишили еще одного золота Сочи
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) обнародовала еще одно неутешительное решение по поводу российских спортсменов.
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) обнародовала еще одно неутешительное решение по поводу российских спортсменов.
Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова признаны виновными в допинговых нарушениях во время Олимпиады в Сочи.
Ремарк писал, что гибель одного человека — это трагедия, а миллионов — статистика. Примерно так и с нынешними обвинениями в адрес российских спортсменов. Когда МОК сказал, что золотую медаль (а вместе с ней и эстафетное серебро) должен вернуть Александр Легков и всех результатов в Сочи лишают еще пяти наших лыжников — это было шоком. Но теперь, когда аналогичные санкции накладываются на представителей других видов, это начинает превращаться в статистику.
СЛОВО РОДЧЕНКОВА
Проблема в том, что нюансы в делах шести российских лыжников были разные. У
Теперь абсолютно та же степень наказания ждет всех, чьи дела слушались или будут слушаться комиссией Освальда. После вынесения обвинительного приговора в адрес четырех российских скелетонистов, у которых пробирки даже не были поцарапанными, сомнений в этом не остается. Виды спорта разные, а сговор, по мнению обвинителей, общий. И слово
Так что нам теперь остается лишь дожидаться официальных решений — таких же максимально жестких — по всем остальным подозреваемым. Напомним, что следующими после лыжников «письма несчастья» получили бобслеисты, скелетонисты и конькобежцы. По
В ближайшие дни стоит ждать официальных решений Александру Зубкову, Ольге Стульневой, Ольге Фаткулиной и Александру Румянцеву. Оправданных в этой истории, похоже, не будет. Как выясняется, комиссии МОК самого факта нахождения спортсменов в «списке Дюшес» вполне достаточно, чтобы предъявить спортсменам обвинения в участии в якобы имевшей месте олимпийской афере. И совсем непонятно, для чего тогда вообще нужны слушания.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
По итогам новой порции обвинений Россия теряет еще две медали домашних Игр — золото Третьякова и бронзу Никитина. Даже несмотря на это, наша команда пока сохраняет лидерство в неофициальном общекомандном зачете. Однако на этом свистопляска с пересчетом явно не закончится.
Понятно, что наши спортсмены категорически не согласны со всем, что им вменяют. Все они будут подавать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS). Насколько это затянется — пока сказать невозможно. Так, например, мотивировочной части, после получения которой можно идти в CAS, еще не дождались даже Легков и Белов — первые жертвы комиссии Освальда.
В результате этого обвиняемые спортсмены и международные федерации попали в еще более запутанную ситуацию. Ведь решения комиссии МОК хоть и вступают в силу немедленно, но распространяются только на Олимпийские игры. А вот, например, Кубки мира — это зона влияния международных федераций.
Выходит так, что публично обвиненные спортсмены на данный момент имеют полное право участвовать в кубковых соревнованиях. И, разумеется, пользуются им. Так, например, скелетонисты уже выступили на двух этапах Кубка мира. Третьяков отметился третьим местом, а Никитина и вовсе одержала первую в карьере победу. Да и у лыжников Кубок мира стартует в пятницу, а в российской заявке на него — Максим Вылегжанин и Евгений Белов.
Все это дико запутанно и странно. Но едва ли международные федерации пойдут наперекор МОК. С большой долей вероятности можно предположить, что после получения мотивировочной части дел и рассмотрения апелляций российских спортсменов в CAS — им тоже придется отреагировать санкциями. А может быть и раньше. Антидопинговые панели международных федераций вполне могут «заморозить» участие обвиняемых спортсменов до окончания разбирательств в самое ближайшее время. Как это было с шестью нашими лыжниками в прошлом сезоне, которых не допускали на старты фактические «на всякий случай».
Спортсменам же остается надеяться исключительно на благоприятный исход апелляции в CAS. В том числе тем, чьи дела еще не заслушивались комиссией МОК. С настроем Освальда уже все понятно.