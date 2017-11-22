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18:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Третьяков пишем, остальные — в уме? Россию лишили еще одного золота Сочи

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) обнародовала еще одно неутешительное решение по поводу российских спортсменов.

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова признаны виновными в допинговых нарушениях во время Олимпиады в Сочи.

Ремарк писал, что гибель одного человека — это трагедия, а миллионов — статистика. Примерно так и с нынешними обвинениями в адрес российских спортсменов. Когда МОК сказал, что золотую медаль (а вместе с ней и эстафетное серебро) должен вернуть Александр Легков и всех результатов в Сочи лишают еще пяти наших лыжников — это было шоком. Но теперь, когда аналогичные санкции накладываются на представителей других видов, это начинает превращаться в статистику.

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СЛОВО РОДЧЕНКОВА

Проблема в том, что нюансы в делах шести российских лыжников были разные. У кого-то, например, пробирки с допинг-пробами признаны вскрытыми, у кого-то нет. Две большие разницы. У кого-то уровень соли в пробах анормальный, у кого-то совершенно допустимый. Тоже не одно и то же. Однако наказание все понесли одинаковое. Якобы каждый был в курсе махинаций с допинг-пробами — вот им и вменяется сговор. А в качестве приговора — полное аннулирование результатов на Олимпийских играх в Сочи и запрет на участие во всех последующих Олимпиадах.

Теперь абсолютно та же степень наказания ждет всех, чьи дела слушались или будут слушаться комиссией Освальда. После вынесения обвинительного приговора в адрес четырех российских скелетонистов, у которых пробирки даже не были поцарапанными, сомнений в этом не остается. Виды спорта разные, а сговор, по мнению обвинителей, общий. И слово экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, вопреки всему, в этом вопросе весит больше, чем логика и конкретные доказательства вины.

Так что нам теперь остается лишь дожидаться официальных решений — таких же максимально жестких — по всем остальным подозреваемым. Напомним, что следующими после лыжников «письма несчастья» получили бобслеисты, скелетонисты и конькобежцы. По какой-то неведомой пока причине обнародование вердикта по из делам затянулось больше чем на две недели. И совершенно непонятно, почему сейчас огласили вердикт только по скелетонистам. Чтобы растянуть удовольствие?

В ближайшие дни стоит ждать официальных решений Александру Зубкову, Ольге Стульневой, Ольге Фаткулиной и Александру Румянцеву. Оправданных в этой истории, похоже, не будет. Как выясняется, комиссии МОК самого факта нахождения спортсменов в «списке Дюшес» вполне достаточно, чтобы предъявить спортсменам обвинения в участии в якобы имевшей месте олимпийской афере. И совсем непонятно, для чего тогда вообще нужны слушания.

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МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

По итогам новой порции обвинений Россия теряет еще две медали домашних Игр — золото Третьякова и бронзу Никитина. Даже несмотря на это, наша команда пока сохраняет лидерство в неофициальном общекомандном зачете. Однако на этом свистопляска с пересчетом явно не закончится.

Понятно, что наши спортсмены категорически не согласны со всем, что им вменяют. Все они будут подавать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS). Насколько это затянется — пока сказать невозможно. Так, например, мотивировочной части, после получения которой можно идти в CAS, еще не дождались даже Легков и Белов — первые жертвы комиссии Освальда.

В результате этого обвиняемые спортсмены и международные федерации попали в еще более запутанную ситуацию. Ведь решения комиссии МОК хоть и вступают в силу немедленно, но распространяются только на Олимпийские игры. А вот, например, Кубки мира — это зона влияния международных федераций.

Выходит так, что публично обвиненные спортсмены на данный момент имеют полное право участвовать в кубковых соревнованиях. И, разумеется, пользуются им. Так, например, скелетонисты уже выступили на двух этапах Кубка мира. Третьяков отметился третьим местом, а Никитина и вовсе одержала первую в карьере победу. Да и у лыжников Кубок мира стартует в пятницу, а в российской заявке на него — Максим Вылегжанин и Евгений Белов.

Все это дико запутанно и странно. Но едва ли международные федерации пойдут наперекор МОК. С большой долей вероятности можно предположить, что после получения мотивировочной части дел и рассмотрения апелляций российских спортсменов в CAS — им тоже придется отреагировать санкциями. А может быть и раньше. Антидопинговые панели международных федераций вполне могут «заморозить» участие обвиняемых спортсменов до окончания разбирательств в самое ближайшее время. Как это было с шестью нашими лыжниками в прошлом сезоне, которых не допускали на старты фактические «на всякий случай».

Спортсменам же остается надеяться исключительно на благоприятный исход апелляции в CAS. В том числе тем, чьи дела еще не заслушивались комиссией МОК. С настроем Освальда уже все понятно.

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