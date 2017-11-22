Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Федерация бобслея России оспорит в CAS решение МОК по российским скелетонистам
МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея России обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить четырех российских скелетонистов от участия в Олимпиадах и аннулировать их результаты на Играх 2014 года. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Александр Зубков.