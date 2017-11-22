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17:06 (мск), источник: ТАСС

Федерация бобслея России оспорит в CAS решение МОК по российским скелетонистам

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея России обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить четырех российских скелетонистов от участия в Олимпиадах и аннулировать их результаты на Играх 2014 года. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Александр Зубков.

«Федерация однозначно будет обращаться в Спортивный арбитражный суд, — сказал Зубков. — Все обвинения, которые предъявлены на сегодняшний день нашим скелетонистам, недоказуемы. Мы пойдем до конца. Если CAS не встанет на нашу сторону, то будем искать правду дальше».

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