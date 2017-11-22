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17:57 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Скелетонистку Никитину отстранили от ОИ, избавляясь от претендентов на медали

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении от участия в Олимпийских играх бронзового призера Игр-2014 скелетонистки Елены Никитиной из-за нарушения антидопинговых правил говорит о том, что таким образом от россиян избавляются как от претендентов на медали.

Такое мнение ТАСС высказал личный тренер Никитиной Денис Алимов.

В среду МОК объявил о пожизненном отстранении от Олимпиад Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылициной и Александра Третьякова, а также об аннулировании их результатов на Играх в Сочи. На Олимпиаде 2014 года Третьяков завоевал золото.

«Это известие шокировало меня, Лена — одна из самых порядочных спортсменок, большой талант, и ни о каком допинге и мысли быть не может, — сказал Алимов. — Я думаю, что таким образом от нас избавляются как от претендентов на медали. Вспомните, Лена в конце прошлой недели выиграла этап Кубка мира, а сейчас ее дисквалифицируют. Мне сложно говорить за свою спортсменку, что она будет делать, но считаю, что за правду надо бороться».

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