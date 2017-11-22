Тренер: Скелетонистку Никитину отстранили от ОИ, избавляясь от претендентов на медали

В среду МОК объявил о пожизненном отстранении от Олимпиад Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылициной и Александра Третьякова, а также об аннулировании их результатов на Играх в Сочи. На Олимпиаде 2014 года Третьяков завоевал золото.

«Это известие шокировало меня, Лена — одна из самых порядочных спортсменок, большой талант, и ни о каком допинге и мысли быть не может, — сказал Алимов. — Я думаю, что таким образом от нас избавляются как от претендентов на медали. Вспомните, Лена в конце прошлой недели выиграла этап Кубка мира, а сейчас ее дисквалифицируют. Мне сложно говорить за свою спортсменку, что она будет делать, но считаю, что за правду надо бороться».