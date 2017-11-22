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17:49 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сохранила первое место в зачете ОИ-2014 после решения МОК по скелетонистам

ТАСС, 22 ноября. Сборная России после решения Международного олимпийского комитета (МОК) по делам скелетонистов Александра Третьякова и Елены Никитиной лишена двух наград — одной золотой и одной бронзовой медалей. Российская команда по-прежнему занимает первое место в общекомандном зачете, однако общее число наград сократилось до 27.

В среду МОК признал скелетонистов Третьякова, Никитину, Ольгу Потылицыну, Марию Орлову виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, спортсмены отстранены от участия во всех Олимпиадах в будущем. Ранее аналогичное решение МОК принял в отношении российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.

На Олимпиаде в Сочи Третьяков занял первое место в соревнованиях скелетонистов. Таким образом, олимпийским чемпионом 2014 года в скелетоне станет латыш Мартинс Дукурс, серебро перейдет к американцу Мэттью Антуану, а брат и соотечественник Дукурса Томас станет бронзовым призером.

Никитина стала третьей среди скелетонисток. Потылицина заняла пятое место, а Орлова — шестое. После решения МОК бронзовая награда перейдет к американке Кэти Юлендер.

На основании заслушанных комиссией Дениса Освальда дел МОК аннулировал результаты десяти спортсменов с Олимпиады в Сочи, всего сборная России потеряла одно золото, три серебра и две бронзы. Таким образом, в обновленном медальном зачете Олимпиады 2014 года в активе российской команды будет 12 золотых медалей, восемь серебряных и семь бронзовых наград. Россияне сохранили первое место в неофициальном общекомандном зачете, на счету норвежцев, занимающих второе место, 11 золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей. Одно серебро и две бронзы норвежцы получили после аннулирования результатов российских лыжников.

МОК создал две комиссии в июле 2016 года, которые занимаются изучением данных расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Комиссия во главе с Освальдом занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с ОИ-2014. Комиссия во главе с Самуэлем Шмидом расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. На основе расследований двух комиссий МОК вынесет решение относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

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