Сборная России сохранила первое место в зачете ОИ-2014 после решения МОК по скелетонистам

В среду МОК признал скелетонистов Третьякова, Никитину, Ольгу Потылицыну, Марию Орлову виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, спортсмены отстранены от участия во всех Олимпиадах в будущем. Ранее аналогичное решение МОК принял в отношении российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.

На Олимпиаде в Сочи Третьяков занял первое место в соревнованиях скелетонистов. Таким образом, олимпийским чемпионом 2014 года в скелетоне станет латыш Мартинс Дукурс, серебро перейдет к американцу Мэттью Антуану, а брат и соотечественник Дукурса Томас станет бронзовым призером.

Никитина стала третьей среди скелетонисток. Потылицина заняла пятое место, а Орлова — шестое. После решения МОК бронзовая награда перейдет к американке Кэти Юлендер.

На основании заслушанных комиссией Дениса Освальда дел МОК аннулировал результаты десяти спортсменов с Олимпиады в Сочи, всего сборная России потеряла одно золото, три серебра и две бронзы. Таким образом, в обновленном медальном зачете Олимпиады 2014 года в активе российской команды будет 12 золотых медалей, восемь серебряных и семь бронзовых наград. Россияне сохранили первое место в неофициальном общекомандном зачете, на счету норвежцев, занимающих второе место, 11 золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей. Одно серебро и две бронзы норвежцы получили после аннулирования результатов российских лыжников.