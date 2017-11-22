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17:36 (мск), источник: ТАСС

Жуков считает, что российские бобслеисты также лишатся медалей Олимпиады в Сочи

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские бобслеисты также лишатся медалей Олимпийских игр 2014 года, как лыжники и скелетонисты. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

«Думаю, и по бобслеистам, и по хоккеисткам можно ждать таких же решений, это игра в одни ворота, — сказал Жуков. — Прошло уже несколько заседаний комиссии Дениса Освальда. Решения одни и те же, сказать что-то определенное трудно. Думаю, все они [скелетонисты] пойдут в Спортивный арбитражный суд».

В среду решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), возглавляемой Денисом Освальдом, были аннулированы результаты российских скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной на Олимпиаде 2014 года. Также спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. На Олимпиаде-2014 Третьяков выиграл золото, Никитина — бронзу, Потылицына в соревнованиях заняла пятое место, а Орлова — шестое. Ранее комиссия Освальда аннулировала результаты шести российских лыжников, среди которых чемпион в гонке на 50 км Александр Легков и трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014 Максим Вылегжанин.

В бобслее на Олимпийских играх 2014 года сборная России завоевала два золота.

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