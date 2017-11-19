Зубков: Выступления Никитиной и Третьякова на этапах Кубка мира говорят об их «чистоте»

На втором этапе Кубка мира, который проходил в американском Парк-Сити, бронзовый призер ОИ-2014 Никитина стала победительницей соревнований, чемпион Олимпиады в Сочи Третьяков финишировал шестым. Неделей ранее в Лейк-Плэсиде Никитина заняла четвертое место, а Третьяков завоевал бронзовую награду. После двух этапов россиянка занимает первое место в общем зачете Кубка мира, Третьяков идет четвертым.

«Лена — молодец, она сегодня отлично показала себя на старте, установив в одном из заездов рекорд трассы, и очень стабильно отработала обе попытки, — заметил Зубков. — К сожалению, Саша Третьяков ошибся в первом заезде, но во втором сумел собраться и попасть в топ-6».

«И Лене, и Саше Третьякову пока удается показывать достойные результаты в той непростой психологической обстановке, в которой они оказались, — продолжил собеседник агентства. — Они подтверждают свое право находиться в числе лидеров мирового скелетона. Не обращая внимания на все эти политические игры, Никитина и Третьяков своими высокими результатами доказывают, что являются “чистыми” спортсменами».