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12:13 (мск), источник: ТАСС

Зубков: Выступления Никитиной и Третьякова на этапах Кубка мира говорят об их «чистоте»

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков своими выступлениями на этапах Кубка мира доказывают, что являются «чистыми» спортсменами. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

На втором этапе Кубка мира, который проходил в американском Парк-Сити, бронзовый призер ОИ-2014 Никитина стала победительницей соревнований, чемпион Олимпиады в Сочи Третьяков финишировал шестым. Неделей ранее в Лейк-Плэсиде Никитина заняла четвертое место, а Третьяков завоевал бронзовую награду. После двух этапов россиянка занимает первое место в общем зачете Кубка мира, Третьяков идет четвертым.

«Лена — молодец, она сегодня отлично показала себя на старте, установив в одном из заездов рекорд трассы, и очень стабильно отработала обе попытки, — заметил Зубков. — К сожалению, Саша Третьяков ошибся в первом заезде, но во втором сумел собраться и попасть в топ-6».

«И Лене, и Саше Третьякову пока удается показывать достойные результаты в той непростой психологической обстановке, в которой они оказались, — продолжил собеседник агентства. — Они подтверждают свое право находиться в числе лидеров мирового скелетона. Не обращая внимания на все эти политические игры, Никитина и Третьяков своими высокими результатами доказывают, что являются “чистыми” спортсменами».

В начале ноября Никитиной вместе с Третьяковым пришлось давать объяснения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета о своей непричастности к допинговым схемам. Фамилии этих спортсменов были в списке бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, выступившего с допинговыми обвинениями в адрес российских атлетов.

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