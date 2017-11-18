По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
Тарарыченкова заняла второе место на этапе Кубка Европы по скелетону в Винтерберге
МОСКВА, 18 ноя —
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МОСКВА, 18 ноя —
В субботу 17-летняя Тарарыченкова стала второй со временем 1 минута 57,93 секунды, отстав на 0,31 секунды от победительницы, немки Коринны Лейпольд. Третье место заняла британка Брогэн Кроули (+0,37).
У мужчин победил немец Фабиан Кюхлер — 1.53.90. Лучший из россиян Константин Хорошко (+1,66) занял седьмое место.