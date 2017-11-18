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09:24 (мск), источник: ТАСС

Четверка Касьянова заняла десятое место на этапе Кубка мира по бобслею в Парк-Сити

ТАСС, 18 ноября. Экипаж пилота Александра Касьянова и разгоняющих Ильвира Хузина, Василия Кондратенко и Алексея Пушкарева занял десятое место в соревнованиях четверок на втором этапе Кубка мира по бобслею в американском Парк-Сити.

Первое место по сумме двух попыток показала немецкая четверка Нико Вальтера — 1 минута 36,80 секунды. Второе место осталось за канадским экипажем Джастина Криппса (отставание 0,03 секунды). Еще одна канадская четверка под руководством Кристофера Спринга показала третий результат (+0,06).

Экипаж Касьянова отстал от победителя на 0,26 секунды. Еще один российский экипаж под управлением Алексея Стульнева (разгоняющие Кирилл Антюх, Илья Малых и Роман Кошелев) занял 13-е место (+0,34). Российская четверка Максима Андрианова (разгоняющие — Юрий Селихов, Руслан Самитов и Михаил Мордасов) не сумела пробиться во вторую попытку, заняв итоговое 22-е место.

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