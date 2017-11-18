Сборная России по санному спорту стартует на этапе Кубка мира в Австрии

В ноябре и декабре пройдут кубковые этапы в Инсбруке, германских Винтерберге и Альтенберге, а также канадском Калгари и американском Лейк-Плэсиде. По их итогам будут определены окончательные квоты на Олимпийские игры, где будут разыграны медали в мужских и женских одиночных санях, мужских двухместных санях, а также в командной эстафете. В Пхёнчхане каждая страна может выставить максимально по три спортсмена в одиночных санях, по две двойки и по одной команде. Командные эстафеты пройдут в нынешнем году на трех кубковых этапах — в Инсбруке, Альтенберге и Калгари.

Сборная России, как и ее конкуренты в санном спорте, на пяти стартовых этапах сезона выступит сильнейшим составом. В одноместных санях заявлены Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров, Александр Горбацевич, Александр Степичев, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко. В соревнованиях двухместных экипажей выступят Андрей Богданов и Андрей Медведев, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

По словам главного тренера сборной России Альберта Демченко, состав команды до Нового года не изменится, хотя по итогам североамериканских этапов могут быть внесены незначительные коррективы. При этом новички команды — юниоры Михайленко и экипаж Кашкина и Коршунова — выступят лишь на первых трех этапах в Австрии и Германии.

Задача — максимальная квота на Олимпиаду

Демченко отметил, что конкретных задач на каждый этап нет, главное — набрать наибольшее количество олимпийских очков. Основные надежды возлагаются на обладателя Кубка мира прошлого сезона Репилова, чемпиона мира Павличенко и серебряного призера Игр 2014 года в Сочи в командной гонке Иванову.

В 2018 году кубковый сезон продолжится январскими этапами в германских Оберхофе и Кенигзее, норвежском Лиллехаммере и латвийской Сигулде. После февральской Олимпиады кубковых стартов не запланировано.

Год назад в Кубке мира победил Репилов, которому удалось опередить сильнейшего саночника последних лет, трехкратного олимпийского чемпиона и 12-кратного чемпиона мира Феликса Лоха из Германии. В женских санях первые два места разыграли немки Натали Гайзенбергер и Татьяна Хюфнер, третье место в общем зачете заняла Татьяна Иванова. В двухместных санях победили немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен, лучший российский экипаж Андрея Богданова и Андрея Медведева занял девятое место.

Первый Кубок мира по санному спорту был разыгран в 1978 году. В мужских санях Репилов повторил достижение Альберта Демченко, который победил в сезоне-2004/05. Кубок мира выигрывали советские саночницы Вера Зозуля (1982) и Юлия Антипова (1988, 1990), в двухместных санях в сезоне-1987/88 победили Евгений Белоусов и Александр Беляков.