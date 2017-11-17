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17:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Трое саночников из Братска вошли в состав сборной России на Кубок мира 2017−2018

За национальную команду выступят Семён Павличенко, Александр Стёпичев и Александр Горбацевич.

Определился состав сборной России по санному спорту на участие в Кубке мира сезона 2017−2018. Решением тренерского штаба национальной дружины в состав вошли трое саночников из Братска — Семён Павличенко, Александр Стёпичев и Александр Горбацевич. А всего в команде 18 спортсменов.

По словам главного тренера сборной России Альберта Демченко, этот состав будет участвовать в первых пяти этапах Кубка мира, и до Нового года не изменится. Кстати, именно на этих этапах сборная планирует набрать квалификационные очки для получения лицензий на Олимпиаду в Пхенчхан.

— Наша задача на первый этап удачно стартовать, показать лучшие результаты подготовительной, предсезонной работы, — цитирует главного тренера сборной России Альберта Демченко пресс-служба федерации санного спорта России. — Вообще, Инсбрук, традиционно открывающий Кубок мира по санному спорту, не самая любимая из наших трасс. Она серьезная и хитрая, но и здесь возможны хорошие результаты.

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