Трое саночников из Братска вошли в состав сборной России на Кубок мира 2017−2018

Определился состав сборной России по санному спорту на участие в Кубке мира сезона 2017−2018. Решением тренерского штаба национальной дружины в состав вошли трое саночников из Братска — Семён Павличенко, Александр Стёпичев и Александр Горбацевич. А всего в команде 18 спортсменов.

По словам главного тренера сборной России Альберта Демченко, этот состав будет участвовать в первых пяти этапах Кубка мира, и до Нового года не изменится. Кстати, именно на этих этапах сборная планирует набрать квалификационные очки для получения лицензий на Олимпиаду в Пхенчхан.