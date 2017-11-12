Бобслеисты Негодайло и Труненков примут участие в заседании МОК 13 ноября

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Все спортсмены завершили карьеру, Чудинов сейчас является тренером сборной России по скелетону. Спортсмены воспользуются видеосвязью и не будут присутствовать на заседании в Лозанне.

Негодайло и Труненков вместе с Александром Зубковым и Алексеем Воеводой стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях четверок. Зубков и Воевода также завоевали золото Игр в Сочи в соревнованиях двоек.

Кроме того, в понедельник будут заслушаны дела биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые еще в декабре прошлого года были отстранены от соревнований по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Вилухина и Романова вместе с Ольгой Зайцевой и Екатериной Шумиловой завоевали на Играх 2014 года серебряные награды в эстафетной гонке 4×6 км. Вилухина также стала второй в спринте.

Юрисдикция комиссии Освальда

Комиссия МОК под руководством Освальда занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. 1 ноября комиссия пожизненно отстранила олимпийского чемпиона Сочи в лыжных гонках Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпиадах, их результаты с Игр-2014 аннулированы. Аналогичные решения приняты по делам еще четырех лыжников — Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Всего сборная России лишилась четырех медалей Игр в Сочи.

6 ноября были заслушаны дела серебряного призера Олимпиады в Сочи по конькобежному спорту на дистанции 500 м Ольги Фаткулиной и еще одного конькобежца Александра Румянцева, а также скелетонистов — олимпийского чемпиона Сочи Александра Третьякова, бронзовой медалистки Игр-2014 Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой и завершивших карьеру бобслеистов Зубкова и Ольги Стульневой. Решения по этим делам пока оглашены не были.