Третьяков завоевал бронзу на этапе Кубка мира по скелетону в США
ТАСС, 10 ноября. Россиянин Александр Третьяков занял третье место в соревнованиях скелетонистов на первом этапе Кубка мира, который проходит в американском
ТАСС, 10 ноября. Россиянин Александр Третьяков занял третье место в соревнованиях скелетонистов на первом этапе Кубка мира, который проходит в американском
Третьяков показал время 1 минуту 47,71 секунды по итогам двух попыток. Победу одержал латвийский спортсмен Мартин Дукурс (1.47,54), вторым стал южнокорейский спортсмен Юн Сун Бин (1.47,65).
Россиянин Никита Трегубов занял пятое место (1.48,23). Владислав Марченков показал 11-е время (1.49,23).
Третьяков является олимпийским чемпионом Игр-2014 в Сочи и бронзовым призером Игр-2010 в Ванкувере. В сезоне-2008/09 он выиграл Кубок мира. Россиянин является чемпионом мира, четырехкратным серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств.
Следующий этап Кубка мира пройдет в американском