Третьяков завоевал бронзу на этапе Кубка мира по скелетону в США

Третьяков показал время 1 минуту 47,71 секунды по итогам двух попыток. Победу одержал латвийский спортсмен Мартин Дукурс (1.47,54), вторым стал южнокорейский спортсмен Юн Сун Бин (1.47,65).

Третьяков является олимпийским чемпионом Игр-2014 в Сочи и бронзовым призером Игр-2010 в Ванкувере. В сезоне-2008/09 он выиграл Кубок мира. Россиянин является чемпионом мира, четырехкратным серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств.