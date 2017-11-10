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19:39 (мск), источник: ТАСС

Третьяков завоевал бронзу на этапе Кубка мира по скелетону в США

ТАСС, 10 ноября. Россиянин Александр Третьяков занял третье место в соревнованиях скелетонистов на первом этапе Кубка мира, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.

Источник: ИТАР-ТАСС

Третьяков показал время 1 минуту 47,71 секунды по итогам двух попыток. Победу одержал латвийский спортсмен Мартин Дукурс (1.47,54), вторым стал южнокорейский спортсмен Юн Сун Бин (1.47,65).

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Россиянин Никита Трегубов занял пятое место (1.48,23). Владислав Марченков показал 11-е время (1.49,23).

Третьяков является олимпийским чемпионом Игр-2014 в Сочи и бронзовым призером Игр-2010 в Ванкувере. В сезоне-2008/09 он выиграл Кубок мира. Россиянин является чемпионом мира, четырехкратным серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств.

Следующий этап Кубка мира пройдет в американском Парк-Сити. Соревнования скелетонистов состоятся 18 ноября.

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