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Никитина стала 4-й на первом этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде
МОСКВА, 9 ноя —
МОСКВА, 9 ноя —
Россиянка в четверг дважды обновила рекорд трассы в стартовом разгоне — сначала 5,07 секунды, потом 5,03 — и шла второй после первой попытки (55,10), но во втором заезде показала только 10-й результат и в итоге стала четвертой, уступив лидеру австрийке Жанин Флок 0,35 секунды.
Флок взяла золото с результатом 1 минута 50,13 секунды в сумме двух попыток, второй стала канадка Элизабет Ватье (+0,26), третье место заняла британка Лиззи Ярнольд (+0,33).
Еще одна россиянка Юлия Канакина заняла 15-е место (+1,48).