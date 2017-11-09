Никитина стала 4-й на первом этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде

Россиянка в четверг дважды обновила рекорд трассы в стартовом разгоне — сначала 5,07 секунды, потом 5,03 — и шла второй после первой попытки (55,10), но во втором заезде показала только 10-й результат и в итоге стала четвертой, уступив лидеру австрийке Жанин Флок 0,35 секунды.