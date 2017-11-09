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Пять медалей выиграли бобслеисты Приангарья на Кубке России
Спортсмены отличились и в «двойках», и в «четверках».
Спортсмены отличились и в «двойках», и в «четверках».
Пять медалей завоевали бобслеисты Иркутской области на Кубке России, сообщает
Соревнования прошли в Сочи. Четыре «бронзы» в соревнованиях «четверок» завоевали братчанин Данила Савельев, ангарчанин Станислав Щепин, иркутяне Андрей Булах и Семен Протасов. Кроме того, Данила Савельев в паре с Александром Солдатенковым из Москвы занял второе место в «двойках».
Все четыре спортсмена, представляющие Приангарье, на этих соревнованиях выполнили норматив мастера спорта России.