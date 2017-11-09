Пять медалей выиграли бобслеисты Приангарья на Кубке России

Соревнования прошли в Сочи. Четыре «бронзы» в соревнованиях «четверок» завоевали братчанин Данила Савельев, ангарчанин Станислав Щепин, иркутяне Андрей Булах и Семен Протасов. Кроме того, Данила Савельев в паре с Александром Солдатенковым из Москвы занял второе место в «двойках».