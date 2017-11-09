Российские бобслеисты и скелетонисты поборются за квоты на ОИ-2018 в сезоне КМ

Сезон-2017/18 будет традиционно состоять из восьми этапов. Первые три пройдут в Северной Америке: помимо Лейк-Плэсида ( 9—10 ноября ), соревнования состоятся в американском Парк-Сити ( 17—18 ноября ) и канадском Уистлере ( 24—25 ноября ). После этого спортсмены переберутся в Европу, где пройдут все оставшиеся этапы сезона: в немецком Винтерберге ( 8—10 декабря ), австрийском Иглсе (этот старт будет совмещен с чемпионатом Европы 15—17 декабря ), немецком Альтенберге ( 5—7 января ), швейцарском Санкт-Морице ( 12—14 января ) и немецком Кёнигзее ( 19—21 января ).

Отбор на Олимпиаду

Квалификация на Олимпиаду завершится 14 января после этапа в Санкт-Морице. Обладатели квот будут определены на основе рейтинга Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Учитываться при формировании рейтинга будет не только Кубок мира, но и Кубок Европы, Кубок Америки, а также Интерконтинентальный кубок у скелетонистов. Чтобы побороться за право выступить на Играх, спортсменам с октября до 14 января надо как минимум провести 5 гонок на трех разных трассах.

В мужском скелетоне на Олимпиаде выступят 30 человек, в женском — 20, в бобслейных двойках и четверках по 30 экипажей, в женских двойках — 20, причем во всех видах одно место уже автоматически отдано хозяевам соревнований корейцам. Лишь три сборные в мужском скелетоне, а также в двойках и четверках, и две в женском скелетоне и женских двойках получат максимальные квоты на Игры — по три представителя в каждой из дисциплин.

Чтобы получить такое представительство, до 14 января нужно набрать максимально возможное количество рейтинговых очков. Страны, у которых третий лучший по набранным очкам спортсмен обойдет третьих лучших атлетов из других сборных, получат по три квоты. После этапа в Санкт-Морице IBSF опубликует окончательный рейтинг, на основании которого будет ясно, какие команды получили квоты на ОИ-2018.

До 16 января национальные олимпийские комитеты должны уведомить международную федерацию, будут ли они использовать полученные квоты и в каком объеме, а 29 января составы участников соревнований в Пхенчхане будут официально утверждены.

Состав определен

Обычно состав сборной России на сезон формируется по итогам выступления на октябрьском Кубке России в Сочи, однако на этот раз федерации пришлось внести коррективы из-за проведения в Пхенчхане тренировочной недели, совпавшей по срокам с российским стартом. Поэтому тренерский штаб, определяя состав, ориентировался на результаты спортсменов, показанные на контрольных тренировках в октябре.

В итоге в бобслее Россию на североамериканских этапах представят пилоты Александр Касьянов, Алексей Стульнев, Максим Андрианов, Надежда Сергеева и Александра Родионова, в скелетоне — Александр Третьяков, Никита Трегубов, Владислав Марченков, Елена Никитина, Юлия Канакина и Рената Хузина. Опытные скелетонисты Мария Орлова, Ольга Потылицына и Павел Куликов начали сезон в Интерконтинентальном кубке.

Как заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России Павел Щегловский, в предстоящем сезоне российские бобслеисты нацелены завоевать максимально возможное количество квот. «Наша задача — постараться завоевать максимальное количество квот на Олимпиаду и в двойках, и в четверках, и в женском бобслее», — подчеркнул тренер. На Олимпиаде в Сочи бобслеисты получили три квоты лишь в четверках, а в обеих дисциплинах в двойках были представлены двумя экипажами.

Скелетонисты под угрозой?

Скелетонисты также имеют высокие шансы, как и в Сочи, иметь максимальное представительство на Олимпиаде. Тем не менее начало сезона для команды по скелетону выдалось нервным — прямо перед стартом сезона олимпийскому чемпиону Сочи Третьякову, бронзовому призеру Игр-2014 Никитиной, Орловой и Потылицыной пришлось пройти слушания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, занимающейся перепроверкой проб российских спортсменов с Игр в Сочи.

Комиссия была создана МОК, чтобы разобраться с информацией, опубликованной в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, в котором говорилось о манипуляциях с пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, а также существовании в России государственной системы поддержки употребления спортсменами допинга.