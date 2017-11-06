Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
В Саудовской Аравии погиб принц
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс1
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо0
Северсталь1
Хоккей. НХЛ
7.11
Бостон Брюинз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
7.11
Торонто Мэйпл Ливз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
7.11
Вашингтон Кэпиталз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
7.11
Даллас Старз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.11
Ванкувер Кэнакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур2
Сочи0
Все события
Татарский язык и русский: в республике обострился конфликт языков
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Андреа Пирло: Мой путь футболиста подошел к концу
Мутко: Гончаренко говорит о предвзятом судействе. Смешно просто
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Беверли-Хиллз (фото)
Андрей Аршавин признался в изменах и хочет сохранить семью
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
14Победа «Челси» над Моуринью, поражение Венгера от Гвардиолы и другие события выходных
17«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
20:16 (мск), источник: ТАСС

Третьяков и Никитина сообщили комиссии МОК, что не были знакомы с Родченковым

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Призеры Олимпиады-2014 скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина в общении с членами комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда рассказали о своей приверженности идеалам чистого спорта и о том, что никогда не были знакомы с бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

Об этом сообщили ТАСС в Федерации бобслея России.

В понедельник МОК рассмотрел дела российских спортсменов, решение по ним будет оглашено в ближайшие дни. Спортсмены участвовали в работе заседания в режиме видеоконференции.

«Они еще раз подтвердили, что придерживаются принципов чистого спорта, — отметил собеседник агентства. — Они заявили комиссии, что не были вовлечены ни в какие программы по организованному употреблению допинга и не были знакомы с информатором ВАДА Григорием Родченковым, на показаниях которого строятся обвинения против спортсменов».

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая, под руководством Освальда, занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, а специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

По итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. 1 ноября комиссия Освальда пожизненно отстранила олимпийского чемпиона Сочи в лыжных гонках Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпиадах, их результаты Игр-2014 аннулированы.

 Мутко считает спланированной атакой на российский спорт отстранение атлетов перед ОИ-2018
Обвинение требует от МОК применить коллективную ответственность к олимпийцам РФ
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи
Команда, которая точно не поедет на ОИ. Лучший состав России
Андреа Пирло: Мой путь футболиста подошел к концу
Мутко: Гончаренко говорит о предвзятом судействе. Смешно просто
Армянский акцент. Кого Брагин везёт на суперсерию с Канадой?
Федерация бокса России аннулировала лицензию Дмитрия Чудинова
УЕФА объявил лучший гол в Лиге чемпионов на прошлой неделе
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь