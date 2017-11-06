Третьяков и Никитина сообщили комиссии МОК, что не были знакомы с Родченковым

Об этом сообщили ТАСС в Федерации бобслея России.
В понедельник МОК рассмотрел дела российских спортсменов, решение по ним будет оглашено в ближайшие дни. Спортсмены участвовали в работе заседания в режиме видеоконференции.
«Они еще раз подтвердили, что придерживаются принципов чистого спорта, — отметил собеседник агентства. — Они заявили комиссии, что не были вовлечены ни в какие программы по организованному употреблению допинга и не были знакомы с информатором ВАДА Григорием Родченковым, на показаниях которого строятся обвинения против спортсменов».
В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая, под руководством Освальда, занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, а специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.
По итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. 1 ноября комиссия Освальда пожизненно отстранила олимпийского чемпиона Сочи в лыжных гонках Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпиадах, их результаты Игр-2014 аннулированы.