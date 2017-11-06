Третьяков и Никитина сообщили комиссии МОК, что не были знакомы с Родченковым

Об этом сообщили ТАСС в Федерации бобслея России.

В понедельник МОК рассмотрел дела российских спортсменов, решение по ним будет оглашено в ближайшие дни. Спортсмены участвовали в работе заседания в режиме видеоконференции.

«Они еще раз подтвердили, что придерживаются принципов чистого спорта, — отметил собеседник агентства. — Они заявили комиссии, что не были вовлечены ни в какие программы по организованному употреблению допинга и не были знакомы с информатором ВАДА Григорием Родченковым, на показаниях которого строятся обвинения против спортсменов».

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая, под руководством Освальда, занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, а специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.