Ольга Стульнева: Уверена, что все наши ребята «чистые»

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня в Лозанне комиссия под руководством Денниса Освальда рассмотрела дела еще нескольких российских спортсменов — бобслеиста Александра Зубкова, скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной, конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева, а также бобслеистки Стульневой. Все они подозреваются в участии в махинациях с допинг-пробами во время Игр в Сочи.

Ольга Стульнева на Играх-2014 медалей не завоевала, заняв девятое место в паре с разгоняющей Людмилой Удобкиной.

— В Лозанну я не летала и принимала участие в заседании по телефону, — рассказала Стульнева «СЭ».

— Почему приняли решение не ездить в Швейцарию?

— По финансовым причинам. Да и не настолько это уже важно — я давно закончила карьеру.

— О чем вас спрашивали во время телефонного разговора?

— Лично ко мне вопросов вообще не было. Они просто выслушали мнение каждого из спортсменов. Коллеги, которые выступали передо мной, в принципе, почти все уже сказали. Я только отметила, что ситуация абсурдная и что я не понимаю, почему это все вообще с нами происходит. Потом спросила, не хотят ли они еще что-то у меня узнать, но вопросов не было. Какой-то странный разговор получился…

— Я правильно понимаю, что вы, как и остальные наши спортсмены, делали акцент на то, что сдали пробы по всем правилам и понятия не имеете, что с ними происходило впоследствии?

— Конечно! Я сдавала пробы и до, и во время, и после соревнований, и все они были «чистыми». Как можно спустя годы придраться к каким-то поврежденным контейнерам, я не знаю.

— На ваших пробах были обнаружены однозначные следы вскрытия?

— Понятия не имею! Я вообще только два-три дня назад узнала, что вхожу в этот список. Меня никто официально даже не уведомлял ни о чем.

— Насколько для вас сейчас принципиально решение МОК, учитывая, что карьера завершена и Олимпиада в Сочи в любом случае сложилась не лучшим образом?

— Конечно, для любого человека такие обвинения обидны. Неважно, действующий ты спортсмен или нет, но имя-то остается. И не хочется, чтобы оно было связано со скандалом. Мне очень жаль ребят, которые сейчас еще и готовятся к Олимпийским играм. Сезон стартовал, нужно вовсю готовиться, а тут еще такая неприятная ситуация…

— Вы задавали арбитрам вопрос, когда стоит ожидать решения?

— Нет. Уверена, нам об этом никто бы и не сказал. Уходя на перерыв, они просто сказали «спасибо», и на этом все.

— Судя по решениям по делам лыжников Легкова и Белова, у вас еще остается надежда на позитивный исход?