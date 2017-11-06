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Скелетонистка РФ Орлова стала третьей на этапе Интерконтинентального кубка в Уистлере
МОСКВА, 6 ноя —
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МОСКВА, 6 ноя —
По сумме двух заездов Орлова уступила 0,60 секунды победительнице соревнований канадке Ланетт Предигер, которая показала результат 1 минута 48,59 секунды. Вторая позиция у еще одной представительницы Канады Мэдисон Чарни (+0,58).
Россиянки Ольга Потылицына (+0,90) и Алена Фролова (+2,24) стали 6-й и 13-й соответственно.