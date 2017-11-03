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22:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Третьяков: Выступать под нейтральным флагом не готов

Олимпийский чемпион, чемпион мира сейчас находится на сборе в США. В понедельник там стартует официальная тренировочная неделя первого в сезоне этапа Кубка мира.

Источник: Спорт-Экспресс

В тот же день в Лозанне пройдут слушания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда по делу четырех российских скелетонистов: Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой.

— Как настроение, Александр?

— Нормальное, рабочее. Готовимся в старту Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

— Слышали о результатах комиссии МОК по делу лыжников Александра Легкова и Евгения Белова?

— Да, конечно.

— В понедельник будут слушания по вашим делам. Переживаете?

— Если честно, стараюсь не думать об этом. От нас все равно уже ничего не зависит. Тренируемся, катаемся и полностью погружены в свою деятельность. А что будет в понедельник — посмотрим.

— Вы в Лозанну на слушания не полетите?

— Да, нам разрешили не приезжать.

— Понимаете, что после максимально жесткого решения по лыжникам, весьма вероятны суровые меры и по отношению к вам?

— Все возможно.

— И вы к этому готовы?

— А зачем к этому готовиться. Наоборот нужно верить в лучшее.

— С лыжниками после их слушаний на связь выходили?

— Нет. Мы не особо знакомы. Только с Легковым как-то обменивались парой фразой.

— Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что дела у всех спортсменов отличаются. У кого-то была подменена проба, в чьей-то — разные ДНК, где-то повышенной уровень соли, а кто-то просто находится в списке «Дюшес». В чем обвиняют вас? Вы знакомы с подробностями своего дела?

— Не очень. Какая разница? Вроде бы, даже не проводили исследований по пробе «Б», ее не вскрывали. Но я точно не знаю.

— То есть вы просто находитесь в списке «Дюшес»?

— Да.

— У вас первый старт на следующей неделе?

— Да, 6 ноября начинается официальная тренировочная неделя. А 10-го стартует первый этап Кубка мира.

— Как сейчас на тренировках происходит общение с иностранцами?

— Понятно, что есть англичане и американцы, которые с нами особо и не общались, а другие — пока нормально.

— А есть такие, которые подходят и говорят: «Саня, мы тебя 100 лет знаем и полностью уверены, что ты чист и побеждал честно»?

— Да ну, бросьте. Таких нет.

— Пока не исключается расклад, при котором нашу команду допустят до Олимпийских игр в Пхенчхане, но только под нейтральным флагом. Ваша позиция по этому вопросу?

— У меня есть Родина, моя страна. Не знаю… Наверное, без флага я не смогу.

— Легкоатлеты летом выступали на чемпионате мира, и все знали: они русские.

— Легкоатлетов тоже нужно понимать. Они столько времени были без соревновательной практики. У них другая ситуация, они могли просто свариться во внутреннем соку.

— А вы, получается, готовы пропустить Олимпиаду?

— Сначала нужно дожить до нее. Но пока так — под нейтральным флагом выступать я не готов.

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