Александр Третьяков: Выступать под нейтральным флагом не готов
Олимпийский чемпион, чемпион мира сейчас находится на сборе в США. В понедельник там стартует официальная тренировочная неделя первого в сезоне этапа Кубка мира.
Олимпийский чемпион, чемпион мира сейчас находится на сборе в США. В понедельник там стартует официальная тренировочная неделя первого в сезоне этапа Кубка мира.
В тот же день в Лозанне пройдут слушания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда по делу четырех российских скелетонистов: Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой.
— Как настроение, Александр?
— Нормальное, рабочее. Готовимся в старту Кубка мира в
— Слышали о результатах комиссии МОК по делу лыжников Александра Легкова и Евгения Белова?
— Да, конечно.
— В понедельник будут слушания по вашим делам. Переживаете?
— Если честно, стараюсь не думать об этом. От нас все равно уже ничего не зависит. Тренируемся, катаемся и полностью погружены в свою деятельность. А что будет в понедельник — посмотрим.
— Вы в Лозанну на слушания не полетите?
— Да, нам разрешили не приезжать.
— Понимаете, что после максимально жесткого решения по лыжникам, весьма вероятны суровые меры и по отношению к вам?
— Все возможно.
— И вы к этому готовы?
— А зачем к этому готовиться. Наоборот нужно верить в лучшее.
— С лыжниками после их слушаний на связь выходили?
— Нет. Мы не особо знакомы. Только с Легковым
— Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что дела у всех спортсменов отличаются. У
— Не очень. Какая разница? Вроде бы, даже не проводили исследований по пробе «Б», ее не вскрывали. Но я точно не знаю.
— То есть вы просто находитесь в списке «Дюшес»?
— Да.
— У вас первый старт на следующей неделе?
— Да, 6 ноября начинается официальная тренировочная неделя. А 10-го стартует первый этап Кубка мира.
— Как сейчас на тренировках происходит общение с иностранцами?
— Понятно, что есть англичане и американцы, которые с нами особо и не общались, а другие — пока нормально.
— А есть такие, которые подходят и говорят: «Саня, мы тебя 100 лет знаем и полностью уверены, что ты чист и побеждал честно»?
— Да ну, бросьте. Таких нет.
— Пока не исключается расклад, при котором нашу команду допустят до Олимпийских игр в Пхенчхане, но только под нейтральным флагом. Ваша позиция по этому вопросу?
— У меня есть Родина, моя страна. Не знаю… Наверное, без флага я не смогу.
— Легкоатлеты летом выступали на чемпионате мира, и все знали: они русские.
— Легкоатлетов тоже нужно понимать. Они столько времени были без соревновательной практики. У них другая ситуация, они могли просто свариться во внутреннем соку.
— А вы, получается, готовы пропустить Олимпиаду?
— Сначала нужно дожить до нее. Но пока так — под нейтральным флагом выступать я не готов.