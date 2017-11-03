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Комиссия МОК 6 ноября рассмотрит дела скелетонистов Третьякова, Никитиной и Потылицыной
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда 6 ноября рассмотрит дела олимпийского чемпиона Сочи в скелетоне Александра Третьякова, бронзовой медалистки Игр-2014 Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, а также завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бобслея и скелетона России.