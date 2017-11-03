Комиссия МОК 6 ноября рассмотрит дела скелетонистов Третьякова, Никитиной и Потылицыной

Международная федерация бобслея (IBSF) 30 декабря 2016 года временно отстранила четверых российских скелетонистов, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал дисциплинарные дела. Все они подозреваются в том, что нарушили антидопинговые правила во время Олимпиады в Сочи.