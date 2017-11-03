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15:44 (мск), источник: ТАСС

Комиссия МОК 6 ноября рассмотрит дела скелетонистов Третьякова, Никитиной и Потылицыной

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда 6 ноября рассмотрит дела олимпийского чемпиона Сочи в скелетоне Александра Третьякова, бронзовой медалистки Игр-2014 Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, а также завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бобслея и скелетона России.

Источник: РИА "Новости"

Международная федерация бобслея (IBSF) 30 декабря 2016 года временно отстранила четверых российских скелетонистов, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал дисциплинарные дела. Все они подозреваются в том, что нарушили антидопинговые правила во время Олимпиады в Сочи.

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