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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Третьяков: Предпосылок для завершения карьеры не вижу

Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи по скелетону россиянин Александр Третьяков поделился воспоминаниями от минувшей Олимпиады, а также признался, что пока не собирается завершать карьеру.

Источник: РИА "Новости"

«Наверное, я до сих не понял, что стал олимпийским чемпионом. Это как-то сразу забылось. Понятно, что вспоминаешь торжественные встречи с президентом, губернатором, мэром. Но месяц прошёл — начался опять тренировочный процесс.

В Сочи было много положительных моментов, церемонии открытия, закрытия. Впервые мне удалось побывать на обеих церемониях, хотя это и были для меня третьи Олимпийские игры. Было очень красивое зрелище. Мне очень нравится на Красной поляне, в Адлере, самом Сочи. У нас очень много сборов, и сюда приезжаем практически как домой. Очень комфортные условия и по проживанию, и по самой трассе. Нет никаких вопросов.

Понятно, что к домашней Олимпиаде была немного другая подготовка. Мы готовились на трассе, принявшей Игры, сейчас же готовимся здесь, а Олимпиада будет в другом месте. В Пхёнчхане был, и та трасса тоже своеобразная, очень интересная, и у неё есть коварные места. Она мне очень понравилась. Преимущество своей трассы в скелетоне — это очень сильное подспорье. В Корее нам дают сделать 20 заездов, а хозяин сделает 200. Конечно, ему комфортнее, он будет спокоен.

Будут ли в моей карьере ещё одни Олимпийские игры после Кореи? Пока у меня всё хорошо. Будет зависеть от того, как я выступлю. Но пока предпосылок заканчивать не вижу», — приводит слова Третьякова 8news.ru.

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