Сборная России по бобслею и скелетону отправилась на тренировочную неделю в Пхенчхан

Источник: РИА "Новости"

«Команда в составе 24 человек прибудет в Сеул в пятницу в середине дня, после чего сразу отправится в Пхенчхан, — заметила собеседница агентства. — Президент федерации Александр Зубков намерен также прилететь в Южную Корею, но уже в субботу».

Тренировочная неделя на трассе Игр-2018 стартует 22 октября. Первыми на лед выйдут скелетонисты, среди которых будут и россияне: Александр Третьяков, Никита Трегубов, Владислав Марченков, Елена Никитина, Юлия Канакина и Рената Хузина.

Сборная России по бобслею прибудет в Южную Корею в следующем составе;.

пилоты — Александр Касьянов, Алексей Стульнев и Максим Андрианов, а также Надежда Сергеева и Александра Родионова; разгоняющие — Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Юрий Селихов, Руслан Самитов, Михаил Мордасов, Кирилл Антюх, Илья Малых, Петр Моисеев, Андрей Лылов, Алексей Зайцев и Роман Кошелев, а также Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева, Елена Мамедова и Юлия Беломестных.