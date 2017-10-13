Определён состав сборной России по бобслею на этапы Кубка мира

Согласно квотам в соревнованиях примут участие три мужских экипажа — Александра Касьянова, Алексея Стульнева и Максима Андрианова, а также два женских — Надежды Сергеевой и Александры Родионовой, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России. В качестве разгоняющих будут заявлены Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Юрий Селихов, Руслан Самитов, Михаил Мордасов, Кирилл Антюх, Илья Малых, Петр Моисеев, Андрей Лылов, Алексей Зайцев и Роман Кошелев, а также Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева, Елена Мамедова, Юлия Беломестных.