Определён состав сборной России по бобслею на этапы Кубка мира
По результатам контрольного тестирования тренерский штаб сборной России по бобслею определился с составом команды на этапы Кубка мира.
По результатам контрольного тестирования тренерский штаб сборной России по бобслею определился с составом команды на этапы Кубка мира.
Согласно квотам в соревнованиях примут участие три мужских экипажа — Александра Касьянова, Алексея Стульнева и Максима Андрианова, а также два женских — Надежды Сергеевой и Александры Родионовой, сообщает
Тестирование проходило на технике юниоров, поскольку боевая уже отправлена в Пхёнчхан на предолимпийскую неделю, куда вскоре вылетит и вся команда.