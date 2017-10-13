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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Определён состав сборной России по бобслею на этапы Кубка мира

По результатам контрольного тестирования тренерский штаб сборной России по бобслею определился с составом команды на этапы Кубка мира.

Источник: РИА "Новости"

Согласно квотам в соревнованиях примут участие три мужских экипажа — Александра Касьянова, Алексея Стульнева и Максима Андрианова, а также два женских — Надежды Сергеевой и Александры Родионовой, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России. В качестве разгоняющих будут заявлены Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Юрий Селихов, Руслан Самитов, Михаил Мордасов, Кирилл Антюх, Илья Малых, Петр Моисеев, Андрей Лылов, Алексей Зайцев и Роман Кошелев, а также Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева, Елена Мамедова, Юлия Беломестных.

Тестирование проходило на технике юниоров, поскольку боевая уже отправлена в Пхёнчхан на предолимпийскую неделю, куда вскоре вылетит и вся команда.

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