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16:51 (мск), источник: ТАСС

Определен состав сборной России по бобслею на первые этапы Кубка мира

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею по итогам контрольного тестирования определился с фамилиями спортсменов, которые выступят на первых этапах Кубка мира. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России.

В Кубке мира примут участие, согласно квотам, три мужских экипажа Александра Касьянова, Алексея Стульнева и Максима Андрианова, а также два женских — Надежды Сергеевой и Александры Родионовой. В качестве разгоняющих будут заявлены Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Юрий Селихов, Руслан Самитов, Михаил Мордасов, Кирилл Антюх, Илья Малых, Петр Моисеев, Андрей Лылов, Алексей Зайцев и Роман Кошелев, а также Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева, Елена Мамедова, Юлия Беломестных.

Первый этап Кубка мира пройдет с 6 по 11 ноября в американском Лейк-Плэсиде.

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