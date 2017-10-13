Санно-бобслейная трасса в Сочи прошла проверку на соответствие международным стандартам

В первый раз трасса была сертифицирована в 2012 году сразу после ее открытия. Срок действия документа составляет пять лет. Для проведения процедуры омологации Федерация бобслея России пригласила в Сочи инспекторов IBSF: главу комитета по трассам Джакомо Дарица и члена комитета, спортивного директора Федерации бобслея и санного спорта Германии Томаса Шваба.

Как отмечается, инспекция была поражена увиденным в Сочи. Специалисты назвали визит в Россию одним из самых простых за последнее время. Никаких серьезных проблем выявлено не было. Только были обнаружены два недочета, которые, как отмечается, могут быть устранены за несколько часов.

Комиссия вскоре пришлет новый акт омологации, который будет действителен в течение следующих пяти лет. Дариц и Шваб заявили, что будут способствовать возвращению трассы в международный календарь — как соревновательный, так и тренировочный.