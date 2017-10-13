Санно-бобслейная трасса в Сочи прошла проверку на соответствие международным стандартам

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Еще одна страна признала Крым частью России
СМИ заговорили о дочери Кадырова
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Ворскла
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Сочи
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Спартак М
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Леванте
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс2
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Детройт Ред Уингз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс2
Миннесота Уайлд5
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
14.10
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
14.10
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Питтсбург Пингвинз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз5
Сент-Луис Блюз2
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Судмедэксперт Москвы уволен после обысков в моргах
Ученые подслушали, о чем люди говорят во сне
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
13:54 (мск), источник: ТАСС

Санно-бобслейная трасса в Сочи прошла проверку на соответствие международным стандартам

ТАСС, 13 октября. Санно-бобслейная трасса в Сочи «Санки» успешно прошла процедуру проверки Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) на соответствие современным требованиям (омологации). Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.

В первый раз трасса была сертифицирована в 2012 году сразу после ее открытия. Срок действия документа составляет пять лет. Для проведения процедуры омологации Федерация бобслея России пригласила в Сочи инспекторов IBSF: главу комитета по трассам Джакомо Дарица и члена комитета, спортивного директора Федерации бобслея и санного спорта Германии Томаса Шваба.

Как отмечается, инспекция была поражена увиденным в Сочи. Специалисты назвали визит в Россию одним из самых простых за последнее время. Никаких серьезных проблем выявлено не было. Только были обнаружены два недочета, которые, как отмечается, могут быть устранены за несколько часов.

Комиссия вскоре пришлет новый акт омологации, который будет действителен в течение следующих пяти лет. Дариц и Шваб заявили, что будут способствовать возвращению трассы в международный календарь — как соревновательный, так и тренировочный.

Строительство санно-бобслейной трассы «Санки», приуроченное к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, было завершено в 2012 году. После ОИ-2014 в сезоне-2014/15 Сочи принял этап Кубка мира по бобслею и скелетону, а также этап Кубка мира по санному спорту и чемпионат Европы 2015 года по санному спорту. В сезоне-2015/16 на трассе «Санки» прошел этап КМ по санному спорту. В феврале 2017 года в Сочи должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но IBSF в декабре из-за допинг-скандала перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее.

 Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Тяньцзине
Инфантино: система видеоповторов в футболе должна быть введена как можно скорее
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
Чили не подаст апелляцию на матч отбора ЧМ Перу — Колумбия
МЮ готов заплатить 170 млн фунтов за игрока «Тоттенхэма»
Обладатель «Золотого мяча» лидирует на президентских выборах
Владимир Алешин: Смотрел, как сплавляют «Торпедо», — и плакал
Два игрока ЦСКА пропустят матч с «Краснодаром»
Спорт-Экспресс
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь