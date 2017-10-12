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14:34 (мск), источник: Р-Спорт

Саночники Иванова, Горбацевич, Богданов и Медведев выиграли контрольные старты в Сочи

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт, Олег Богатов. Выступающие на одноместных санях Татьяна Иванова и Александр Горбацевич, а также двухместный экипаж Андрея Богданова и Андрея Медведева стали победителями контрольной тренировки, прошедшей в четверг по итогам тренировочного сбора команды в Сочи, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко.

Ранее саночники провели контрольные тренировки 16—17 сентября в Парамонове. Следующий сбор национальной команды пройдет на трассе в Сигулде (Латвия) с 14 по 21 октября.

«Сегодня завершилась контрольная тренировка команды по итогам сбора в Сочи, — сказал по телефону Демченко. — В соревновании мужчин первое место занял Александр Горбацевич, второе — Роман Репилов, третье — Александр Степичев, четвертое — Степан Федоров и пятое — Максим Аравин. Семен Павличенко не принимал участия в тренировке, он немного приболел. Мы решили освободить его от старта».

«У женщин лучший результат показала Татьяна Иванова, — добавил собеседник агентства. — Второй стала Екатерина Батурина, третьей — Виктория Демченко, четвертой — Олеся Михайленко и пятой — Екатерина Катникова. Соревнование двоек выиграл экипаж Андрей Богданов/Андрей Медведев, второе место заняли Владислав Южаков и Юрий Прохоров, третье — Александр Денисьев и Владислав Антонов, четвертое — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, пятое Станислав Мальцев и Олег Фасхутдинов».

В санном спорте на Олимпиаде-2018 будет разыграно четыре комплекта наград. Игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане в период с 9 по 25 февраля 2018 года.

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