Саночники Иванова, Горбацевич, Богданов и Медведев выиграли контрольные старты в Сочи

Ранее саночники провели контрольные тренировки 16—17 сентября в Парамонове. Следующий сбор национальной команды пройдет на трассе в Сигулде (Латвия) с 14 по 21 октября.

«Сегодня завершилась контрольная тренировка команды по итогам сбора в Сочи, — сказал по телефону Демченко. — В соревновании мужчин первое место занял Александр Горбацевич, второе — Роман Репилов, третье — Александр Степичев, четвертое — Степан Федоров и пятое — Максим Аравин. Семен Павличенко не принимал участия в тренировке, он немного приболел. Мы решили освободить его от старта».

«У женщин лучший результат показала Татьяна Иванова, — добавил собеседник агентства. — Второй стала Екатерина Батурина, третьей — Виктория Демченко, четвертой — Олеся Михайленко и пятой — Екатерина Катникова. Соревнование двоек выиграл экипаж Андрей Богданов/Андрей Медведев, второе место заняли Владислав Южаков и Юрий Прохоров, третье — Александр Денисьев и Владислав Антонов, четвертое — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, пятое Станислав Мальцев и Олег Фасхутдинов».