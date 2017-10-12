Саночники Иванова, Горбацевич, Богданов и Медведев выиграли контрольные старты в Сочи
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
Ранее саночники провели контрольные тренировки
«Сегодня завершилась контрольная тренировка команды по итогам сбора в Сочи, — сказал по телефону Демченко. — В соревновании мужчин первое место занял Александр Горбацевич, второе — Роман Репилов, третье — Александр Степичев, четвертое — Степан Федоров и пятое — Максим Аравин. Семен Павличенко не принимал участия в тренировке, он немного приболел. Мы решили освободить его от старта».
«У женщин лучший результат показала Татьяна Иванова, — добавил собеседник агентства. — Второй стала Екатерина Батурина, третьей — Виктория Демченко, четвертой — Олеся Михайленко и пятой — Екатерина Катникова. Соревнование двоек выиграл экипаж Андрей Богданов/Андрей Медведев, второе место заняли Владислав Южаков и Юрий Прохоров, третье — Александр Денисьев и Владислав Антонов, четвертое — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, пятое Станислав Мальцев и Олег Фасхутдинов».
В санном спорте на Олимпиаде-2018 будет разыграно четыре комплекта наград. Игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане в период с 9 по 25 февраля 2018 года.