Сборной России по бобслею и скелетону перед Играми-2018 необходим новый инвентарь

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26 сентября в Минспорте РФ прошло заседание экспертного совета по подготовке сборных команд России по бобслею и скелетону к олимпийскому сезону-2017/18. На заседании с докладами выступили президент федерации Зубков, главный тренер Данил Чабан, старшие тренеры по бобслею Павел Щегловский и скелетону — Анатолий Челышев, а также главный врач сборной команды Анна Вычик. Разговор шел о критериях отбора в олимпийские сборные России, а также соревнованиях, которые и станут отборочными для российских спортсменов — кандидатов на поездку в олимпийский Пхенчхан.

«Были подняты вопросы о заключительном этапе подготовки к Олимпиаде, почему он пройдет именно в Иркутске, — продолжил собеседник агентства. — Также думали над тем, как можно улучшить качество подготовки, говорили о том, что наши спортсмены нуждаются в новой технике».

«Я говорю о необходимости закупки нового инвентаря на каждой встрече в Министерстве, и сегодня повторно озвучил это, — продолжил Зубков. — Для того, чтобы команда могла бороться за медали Игр-2018, необходимо под Олимпиаду приобрести новую технику как в бобслее, так и в скелетоне. Процесс идет, мы готовимся к главному старту четырехлетия, но имеющаяся у нас техника уже устарела, она отработала два сезона подряд. У нас высокотехнологичный вид спорта, и результат зависит от инвентаря в том числе».

Президент Федерации бобслея России отметил, что члены экспертного совета понимают ситуацию, в которой находится сборная. «Надеюсь, что решение по нашему вопросу в итоге будет принято», — заключил Зубков.

Олимпийский турнир по бобслею и скелетону пройдет в южнокорейском Пхенхчане с 15 по 25 февраля 2018 года.