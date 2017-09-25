Олимпийская сборная по бобслею будет тренироваться в Иркутске
Как сообщил президент Федерации бобслея России Александр Зубков, это будет заключительный этап тренировок перед Играми, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018-го.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Планируется, что спортсмены приедут к нам 27 января и пробудут здесь неделю. На Олимпиаду они полетят прямиком из Иркутска. По мнению врачей и тренеров, наш регион — идеальное место для подготовки, восстановления и акклиматизации к часовым поясам. Жить команда будет в одном из отелей на берегу Ангары, а готовиться — в легкоатлетическом манеже «Байкал-Арены». Кстати, шанс попасть в состав олимпийской сборной России есть у нескольких бобслеистов из Иркутской области. Это Александр Касьянов, Максим Белугин, Александр Бредихин, Александра Родионова и Анастасия Кочержова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter