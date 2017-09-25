Олимпийская сборная по бобслею будет тренироваться в Иркутске

Планируется, что спортсмены приедут к нам 27 января и пробудут здесь неделю. На Олимпиаду они полетят прямиком из Иркутска. По мнению врачей и тренеров, наш регион — идеальное место для подготовки, восстановления и акклиматизации к часовым поясам. Жить команда будет в одном из отелей на берегу Ангары, а готовиться — в легкоатлетическом манеже «Байкал-Арены». Кстати, шанс попасть в состав олимпийской сборной России есть у нескольких бобслеистов из Иркутской области. Это Александр Касьянов, Максим Белугин, Александр Бредихин, Александра Родионова и Анастасия Кочержова.