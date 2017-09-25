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25 сентября 2017, 17:27 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Вести Иркутск

Олимпийская сборная по бобслею будет тренироваться в Иркутске

Как сообщил президент Федерации бобслея России Александр Зубков, это будет заключительный этап тренировок перед Играми, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018-го.

Как сообщил президент Федерации бобслея России Александр Зубков это будет заключительный этап тренировок перед Играми которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018-го. Увеличить
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Планируется, что спортсмены приедут к нам 27 января и пробудут здесь неделю. На Олимпиаду они полетят прямиком из Иркутска. По мнению врачей и тренеров, наш регион — идеальное место для подготовки, восстановления и акклиматизации к часовым поясам. Жить команда будет в одном из отелей на берегу Ангары, а готовиться — в легкоатлетическом манеже «Байкал-Арены». Кстати, шанс попасть в состав олимпийской сборной России есть у нескольких бобслеистов из Иркутской области. Это Александр Касьянов, Максим Белугин, Александр Бредихин, Александра Родионова и Анастасия Кочержова.
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Заседание экспертного совета Минспорта РФ по бобслею и скелетону состоится 26 сентября

Заседание экспертного совета Минспорта РФ по бобслею и скелетону состоится 26 сентября

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором будет обсуждаться подготовка сборных России по бобслею и скелетону к олимпийскому сезону, состоится 26 сентября. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
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