Заседание экспертного совета Минспорта РФ по бобслею и скелетону состоится 26 сентября

«На экспертном совете будет заслушан доклад главного тренера национальной команды, старших тренеров по бобслею и скелетону, а также врача команды, — отметил Зубков. — Они расскажут, как прошел летний период подготовки к олимпийскому сезону. Будут озвучены принципы отбора в олимпийскую команду и те старты, в которых наши спортсмены примут участие для того, чтобы получить максимальную олимпийскую квоту».

Главным стартами сезона-2017/18 станет олимпийский турнир бобслеистов и скелетонистов, который пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 15 по 25 февраля 2018 года, а также чемпионат Европы в австрийском Иглсе ( 15—18 декабря ).