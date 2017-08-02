Подмосковный санно-бобслейный комплекс «Парамоново» реконструируют
Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по проекту реконструкции Международного
санно-бобслейного комплекса «Парамоново». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Изучив представленные на повторную экспертизу материалы, специалисты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов. Проект предусматривает, в том числе, демонтаж поврежденного и установку нового желоба
Комплекс расположен на склонах самого высокого места в Подмосковье —
Официальное открытие комплекса состоялось 10 марта 2008 года. 16 февраля 2012 года здесь побывал Владимир Путин: в качестве второго пилота он проехал по трассе в бобслейных санях.
В комплексе дважды прошли этапы Кубка мира по санному спорту, чемпионаты Европы и России, а в 2018 году на этой трассе запланировано проведение чемпионата мира по санному спорту.
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