Подмосковный санно-бобслейный комплекс «Парамоново» реконструируют

Изучив представленные на повторную экспертизу материалы, специалисты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов. Проект предусматривает, в том числе, демонтаж поврежденного и установку нового желоба санно-бобслейной трассы, а также ремонт зданий главного, женского, юниорского стартов и домика для финиша.

Комплекс расположен на склонах самого высокого места в Подмосковье — Клинско-Дмитровской гряды. Трасса в «Парамоново спроектирована и создана на основе российских технологий. Общая стоимость ее строительства составила 45 миллионов долларов, а первый камень был заложен в феврале 2007 года президентом Международной федерации санного спорта Йозефом Фендтом.

Официальное открытие комплекса состоялось 10 марта 2008 года. 16 февраля 2012 года здесь побывал Владимир Путин: в качестве второго пилота он проехал по трассе в бобслейных санях.

В комплексе дважды прошли этапы Кубка мира по санному спорту, чемпионаты Европы и России, а в 2018 году на этой трассе запланировано проведение чемпионата мира по санному спорту.