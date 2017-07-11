Федерация бобслея России дисквалифицировала Пискунова на 4 года, Палееву — на 2
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Федерация бобслея России (ФБР) дисквалифицировала спортсменов Дмитрия Пискунова и Надежду Палееву за нарушение антидопинговых правил на четыре и два года соответственно, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Такие санкции ФБР приняла на основании и во исполнение решений дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.
Наказание обоих спортсменов вступило в силу начиная с 29 июня 2017 года.
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