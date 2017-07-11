Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/30354565/
11 июля 2017, 19:09 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Федерация бобслея России дисквалифицировала Пискунова на 4 года, Палееву — на 2

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Федерация бобслея России (ФБР) дисквалифицировала спортсменов Дмитрия Пискунова и Надежду Палееву за нарушение антидопинговых правил на четыре и два года соответственно, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Такие санкции ФБР приняла на основании и во исполнение решений дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

Наказание обоих спортсменов вступило в силу начиная с 29 июня 2017 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео