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4 июля 2017, 11:53 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Холкомб посмертно включён в Зал славы бобслея и скелетона США

Американский бобслеист, олимпийский чемпион 2010 года, двукратный бронзовый призёр Игр в Сочи Стивен Холкомб посмертно включён в Зал славы бобслея и скелетона США, сообщает Inside the Games.

Американский бобслеист олимпийский чемпион 2010 года двукратный бронзовый призёр Игр в Сочи <span class=error>Стивен</span> <span class=error>Холкомб</span> посмертно включён в Зал славы бобслея и <span class=error>скелетона</span> США сообщает Inside the Games. Увеличить
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37-летний спортсмен скончался 6 мая в своей комнате Олимпийского учебного центра США в Лейк-Плэсиде.

В середине июня появилась информация, что токсикологическая экспертиза обнаружила следы алкоголя и снотворного в крови Стивена. Ранее сообщалось, что причиной смерти стал отёк лёгких.

Холкомб пять раз становился чемпионом мира и трижды завоёвывал кубок мира.
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