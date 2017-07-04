Холкомб посмертно включён в Зал славы бобслея и скелетона США
Американский бобслеист, олимпийский чемпион 2010 года, двукратный бронзовый призёр Игр в Сочи Стивен Холкомб посмертно включён в Зал славы бобслея и скелетона США, сообщает Inside the Games.
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37-летний спортсмен скончался 6 мая в своей комнате Олимпийского учебного центра США в
В середине июня появилась информация, что токсикологическая экспертиза обнаружила следы алкоголя и снотворного в крови Стивена. Ранее сообщалось, что причиной смерти стал отёк лёгких.
Холкомб пять раз становился чемпионом мира и трижды завоёвывал кубок мира.
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