Никитина: Преграды в виде доклада Макларена сделали скелетонистов РФ только сильнее

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2016 года по итогам доклада Макларена открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Международная федерации бобслея и скелетона (IBSF) в свою очередь отстранила четырех российских скелетонистов (Александра Третьякова, Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну) в связи с расследованием МОК. Позднее временное отстранение было снято, но расследование в их отношении продолжается.

«Если вспоминать Игры в Сочи, то со временем мы стали только сильнее. Подготовка к сезону идет полным ходом. Думаю, на Олимпиаде в Пхенчхане все будет хорошо. Надеюсь, что справедливость будет на нашей стороне, и перед этими Играми уже не будет никаких преград для нас, как это было в прошлом сезоне из-за доклада Макларена. Все ставят нам преграды, но это делает нас только сильнее», — сказала Никитина.

В марте Никитина стала второй на этапе Кубка мира в Пхенчхане, который проводился на трассе Игр-2018.

«Серебро на олимпийской трассе подбодрило меня в преддверии главного старта четырехлетия. Готовлюсь к Олимпийским играм с отличным настроением. Цели на турнире максимальные — медали, постараюсь сделать все для этого», — отметила скелетонистка.