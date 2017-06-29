Лейк-Плэсид примет чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2021 году

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Такое решение было принято на ежегодном конгрессе организации, который прошел в Солт-Лейк-Сити. Лейк-Плэсид получил 24 голоса, швейцарский Санкт-Мориц — 19. В 2019 году турнир пройдет в канадском Уистлере, в 2020-м соревнования примет немецкий Альтенберг.

Чемпионат мира ранее проходил в Лейк-Плэсиде 10 раз, последний — в 2012 году. Также американский город дважды принимал зимние Олимпийские игры — в 1932 и 1980 годах.

В следующем году конгресс IBSF пройдет в Риме.