Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/30223290/
29 июня 2017, 0:51 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Лейк-Плэсид примет чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2021 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2021 года пройдет в американском Лейк-Плэсиде. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Такое решение было принято на ежегодном конгрессе организации который прошел в <nobr>Солт-Лейк-Сити.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Такое решение было принято на ежегодном конгрессе организации, который прошел в Солт-Лейк-Сити. Лейк-Плэсид получил 24 голоса, швейцарский Санкт-Мориц — 19. В 2019 году турнир пройдет в канадском Уистлере, в 2020-м соревнования примет немецкий Альтенберг.

Чемпионат мира ранее проходил в Лейк-Плэсиде 10 раз, последний — в 2012 году. Также американский город дважды принимал зимние Олимпийские игры — в 1932 и 1980 годах.

В следующем году конгресс IBSF пройдет в Риме.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Инфантино доволен организацией Кубка конфедераций

Гинер: лимит на легионеров является ошибкой российского футбола

РФПЛ: финал Кубка России пройдет 9 мая, матч с вероятностью 99% состоится в Волгограде