Лейк-Плэсид примет чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2021 году
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2021 года пройдет в американском
Лейк-Плэсиде. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
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Такое решение было принято на ежегодном конгрессе организации, который прошел в
Чемпионат мира ранее проходил в
В следующем году конгресс IBSF пройдет в Риме.
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