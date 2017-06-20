Олимпийский чемпион по бобслею Негодайло завершил карьеру
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи по бобслею разгоняющий Алексей Негодайло завершил профессиональную карьеру. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации бобслея России.
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«Последний из наших действующих олимпийских чемпионов по бобслею Негодайло завершил карьеру», — сказали в
Негодайло в качестве разгоняющего вместе с Дмитрием Труненковым, Алексеем Воеводой и пилотом Александром Зубковым завоевал золотые медали Олимпийских игр 2014 года в соревнованиях
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