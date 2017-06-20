Олимпийский чемпион по бобслею Негодайло завершил карьеру

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Последний из наших действующих олимпийских чемпионов по бобслею Негодайло завершил карьеру», — сказали в пресс-службе.