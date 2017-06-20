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20 июня 2017, 11:26 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Гарт: Демченко будет участвовать в ОИ-2018 как тренер саночников, а не спортсмен

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Главный тренер сборной России по санному спорт Альберт Демченко будет выполнять свои тренерские обязанности на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и не будет выступать в качестве спортсмена, заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Ранее Демченко заявил, что считает возможным подготовиться к своей восьмой Олимпиаде в карьере. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, завершил спортивную карьеру в мае 2014 года.

«Мы сошлись во мнении, что совмещать работу тренера и спортсмена очень тяжело. Особенно когда на кону олимпийские медали. Безусловно, желание Альберта Михайловича рискнуть своим здоровьем и репутацией ради страны заслуживает огромного уважения. Но все же я предложила ему сделать выбор, чтобы не получилось, как в известной поговорке: “За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь”. Альберт Михайлович сказал, что будет главным тренером. Хотя не исключаю, что он сейчас тайком от меня тренируется», — цитирует Гарт сайт Олимпийского комитета России.

Глава Федерации санного спорта России также рассказала о количестве олимпийских лицензий, на которые рассчитывает сборная России, и отборе на Игры в Пхенчхане.

«Мы рассчитываем на 10 лицензий: по 3 — в одноместных санях у мужчин и женщин и 4 — в мужских двойках. Важны все этапы Кубка мира. Это шанс попасть в группу сильнейших и доказать тренерскому штабу, что именно ты достоин поехать на Олимпиаду. Последней возможностью отобраться в олимпийскую команду станет чемпионат Европы. Он пройдет в Сигулде 27—28 января», — отметила Гарт.

«Сейчас можно говорить о списке сборной на централизованную летнюю подготовку. В него вошли Максим Аравин, Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Андрей Медведев и две молодые “двойки” — Станислав Мальцев/Олег Фасхутдинов, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов. Список может корректироваться по результатам контрольных тренировок накануне соревновательного сезона», — добавила президент федерации.
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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Состав команды России по санному спорту на зимние Олимпийские игры 2018 года будет утвержден после чемпионата Европы. Об этом заявила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, слова которой приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
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