Гарт: Демченко будет участвовать в ОИ-2018 как тренер саночников, а не спортсмен

Ранее Демченко заявил, что считает возможным подготовиться к своей восьмой Олимпиаде в карьере. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, завершил спортивную карьеру в мае 2014 года.

«Мы сошлись во мнении, что совмещать работу тренера и спортсмена очень тяжело. Особенно когда на кону олимпийские медали. Безусловно, желание Альберта Михайловича рискнуть своим здоровьем и репутацией ради страны заслуживает огромного уважения. Но все же я предложила ему сделать выбор, чтобы не получилось, как в известной поговорке: “За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь”. Альберт Михайлович сказал, что будет главным тренером. Хотя не исключаю, что он сейчас тайком от меня тренируется», — цитирует Гарт сайт Олимпийского комитета России.

Глава Федерации санного спорта России также рассказала о количестве олимпийских лицензий, на которые рассчитывает сборная России, и отборе на Игры в Пхенчхане.

«Мы рассчитываем на 10 лицензий: по 3 — в одноместных санях у мужчин и женщин и 4 — в мужских двойках. Важны все этапы Кубка мира. Это шанс попасть в группу сильнейших и доказать тренерскому штабу, что именно ты достоин поехать на Олимпиаду. Последней возможностью отобраться в олимпийскую команду станет чемпионат Европы. Он пройдет в Сигулде 27—28 января », — отметила Гарт.

«Сейчас можно говорить о списке сборной на централизованную летнюю подготовку. В него вошли Максим Аравин, Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Андрей Медведев и две молодые “двойки” — Станислав Мальцев/Олег Фасхутдинов, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов. Список может корректироваться по результатам контрольных тренировок накануне соревновательного сезона», — добавила президент федерации.