Состав сборной России по санному спорту на ОИ-2018 будет утвержден после чемпионата Европы

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«Состав сборной России для участия в стартовых этапах Кубка мира сезона-2017/18 и чемпионате Европы 2018 года в Сигулде будет формироваться по результатам прошлого сезона и контрольных тренировок на подготовительном этапе в этом году, — сказал Гарт. — Что касается олимпийской команды, здесь будут учитываться результаты на последних трех этапах Кубка мира. Спортсмены, не входящие на тот момент в группу А, могут быть включены в состав по решению главного тренера. Окончательный список тех, кто поедет в Пхенчхан, будет утвержден президиумом ФССР после чемпионата Европы в Сигулде».

Отвечая на вопрос относительно олимпийских лицензий, Гарт ответила: «Мы рассчитываем на 10 лицензий: по 3 — в одноместных санях у мужчин и женщин и 4 — в мужских двойках».

«Когда саночники заедут в Олимпийскую деревню? 1 февраля, примерно за неделю до старта нашего турнира. А первая возможность обновить ощущения от олимпийской трассы представится в ноябре — в это время у сборной России в Пхенчхане запланированы тренировочные заезды», — добавила Гарт.