Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/30128652/
20 июня 2017, 11:04 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Состав сборной России по санному спорту на ОИ-2018 будет утвержден после чемпионата Европы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Состав команды России по санному спорту на зимние Олимпийские игры 2018 года будет утвержден после чемпионата Европы. Об этом заявила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, слова которой приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Чемпионат Европы пройдет в латвийской Сигулде <nobr>27—28 января</nobr>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Состав сборной России для участия в стартовых этапах Кубка мира сезона-2017/18 и чемпионате Европы 2018 года в Сигулде будет формироваться по результатам прошлого сезона и контрольных тренировок на подготовительном этапе в этом году, — сказал Гарт. — Что касается олимпийской команды, здесь будут учитываться результаты на последних трех этапах Кубка мира. Спортсмены, не входящие на тот момент в группу А, могут быть включены в состав по решению главного тренера. Окончательный список тех, кто поедет в Пхенчхан, будет утвержден президиумом ФССР после чемпионата Европы в Сигулде».

Отвечая на вопрос относительно олимпийских лицензий, Гарт ответила: «Мы рассчитываем на 10 лицензий: по 3 — в одноместных санях у мужчин и женщин и 4 — в мужских двойках».

«Когда саночники заедут в Олимпийскую деревню? 1 февраля, примерно за неделю до старта нашего турнира. А первая возможность обновить ощущения от олимпийской трассы представится в ноябре — в это время у сборной России в Пхенчхане запланированы тренировочные заезды», — добавила Гарт.

Чемпионат Европы пройдет в латвийской Сигулде 27—28 января.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Гарт: Демченко будет участвовать в ОИ-2018 как тренер саночников, а не спортсмен

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Главный тренер сборной России по санному спорт Альберт Демченко будет выполнять свои тренерские обязанности на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и не будет выступать в качестве спортсмена, заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.
Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Губернатор: перенос Гран-при России на осень позволит Сочи лучше подготовиться к ЧМ-2018

IAAF до 1 июля оформит свод правил для российских участников ЧМ-2017

Покровская: отсутствие у бассейна навеса от солнца создаст проблемы синхронисткам на ЧМ