Алкоголь и снотворное найдены в крови умершего бобслеиста Холкомба
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Токсикологическая экспертиза установила, что в крови американского бобслеиста Стивена Холкомба, который умер 6 мая, находились следы алкоголя и снотворного. Об этом сообщает агентство AP.
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Чемпион Олимпийских игр 2010 года Холкомб был найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в
Уровень содержания алкоголя в крови Холкомба был равен 0,188, что значительно выше порога интоксикации. Дозировка снотворного также была выше нормы. Как сказано в токсикологическом отчете, комбинация таких доз алкоголя и снотворного оказалась фатальной для бобслеиста.
Холкомб выиграл Олимпиаду 2010 года в Ванкувере в четверках, на Играх в Сочи он завоевал две бронзовые награды — в двойках и в четверках. Также в его активе пять золотых и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.
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