Зубков: Федерация бобслея России пригласит иностранного специалиста по старту

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). На Играх-2014 в Сочи сборная России завоевала две золотые награды в бобслее (главным тренером являлся канадце Пьер Людерс), а также одну золотую медаль и одну бронзовую в скелетоне (старшим тренером сборной был немец Вилли Шнайдер).

«Мы полностью закрыли все финансовые вопросы перед иностранными специалистами уже перед началом прошлого сезона, — сказал Зубков. — На сегодняшний день в нашей сборной тренерский штаб полностью российский. За исключением одного консультанта, которого мы приглашаем для повышения уровня готовности наших тренеров по спортивной и физической подготовке — это касается спринта. Потому что есть проблемы на старте, которые надо решать».

«И одним днем мы этого не решим, потому что долгое время этот вопрос не ставился — мы надеемся хотя бы реанимировать положение дел, — добавил собеседник агентства. — И в прошедшем сезоне был определенный положительный результат — показатели старта не ухудшаются, ребята прибавили и вышли на свои лучшие результаты в карьере. Но этого недостаточно: нужен специалист, который даст новый толчок развитию нашего вида спорта — в стартовой подготовке. Сейчас мы ведем переговоры, но вся информация по специалисту будет позже».